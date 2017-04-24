签证改革对留学生负面影响有多大？

美国总统川普18 日签署行政令，重申竞选时期的口号“买美国货、雇美国人”（Buy American, Hire American），其中要求缩紧雇用外国劳工的H-1B 签证项目，特别强调“不能再让H-1B 持有者取代美国工人”。

该行政令对H-1B 改革并无实质性的条文，而是要求在生效后220 天内，商务部长、国务卿、行政管理和预算局主任以及美国贸易代表应向总统提交一份报告，除“应以最快的速度”推出新的与移民系统相关的政策和指导意见以保护美国劳动者的利益，还“应以最快的速度提出改革H-1B 签证的建议，以保证H-1B 签证发放给那些最具劳动技能或薪金最高的申请人”。

H-1B 签证是美国面向高技术外籍人才发放的签证，其初衷是满足国内企业对高技术人才的需求。H-1B 签证是川普在竞选时和当选后批评最为严厉的政策之一，也最受华人移民和留学生关注。

中国留学生来美留学，想留在美国的正常和主要途径是职业移民，第一道关口就是获得工作签证，即H-1B 签证。近年来，除了金融危机爆发那几年，H-1B 都是供不应求。根据最新统计，2016 年中国留学生在美已达30 多万人，除去少数低龄留学生，每年毕业人数相当可观，相对每年8.5 万份面向所有国际留学生和移民的H-1B 签证，可谓僧多粥少。

在美国，申请H-1B 签证的大公司主要有两类，一类是包括大型科技公司在内的，以高薪和办绿卡吸引外国人才为其服务。一类是备受批评的印度外包公司，这类公司利用H-1B 提供低薪职位，很少为受聘者办理绿卡。还有就是一些较小公司，以上两种需求都可能存在。

H-1B 签证发放中的弊病，早已备受中国留学生的批评。对中国留学生来说，ICC（印度咨询外包公司）尤其遭诟病。ICC 可以提交多份申请以提供更高的抽签概率，而普通公司只能给一个人申请一份H-1B，就造成了很多人为了留在美国而被迫选择ICC。ICC 的工资比行业平均要低 20% － 30%，造成了行业内劣币驱逐良币。ICC 每年的极低的绿卡申请率，基本上就是利用的价值。等等，这些无良公司扰乱H-1B 签证的发放，直接损害中国留学生的利益。加上确实有一些公司利用H-1B 签证获取廉价职位，影响美国人的就业。

这次改革，预计那些雇佣大量外籍员工的IT 外包公司将成为较大受影响对象。真正需要人才的大型公司包括大型科技公司，相信会有一定的倾斜，毕竟川普是为了改变抢夺美国人就业机会的现象，并非要让美国失去人才。据媒体分析报道，原本在当年申请数量超过名额限制就进行随机抽签的H-1B 制度，或将被调整为以技能水平为考核标准的制度。

对留学生来说，H-1B 签证改革预计不会有太大的负面影响，反之，没有无良外包公司的搅乱，即使是维持抽签制度，也能获得更多的机会。有传说今年递交的申请较去年减少5 万多，就是因为改革风声令一些外包公司收敛的缘故。如果改革后使用“以技能水平为准考核”的制度，留学生也能以自身的实力获得签证，相信聪明勤劳刻苦的中国留学生有能力成为最具劳动技能和薪金最高的人。

对留学生来说，想移民美国， 最重要的还是雇主能够为其申请绿卡，在美国很多大公司包括科技公司，都在招聘的时候承诺为其申请绿卡，被这些公司录用，虽然排期长达数年，但不出意外肯定能留在美国。有的小公司嫌麻烦不愿意为受聘者申请绿卡，有的是走着看，有的则是被川普批评的那样，利用H-1B 寻求低薪职位。在这些公司工作，想留在美国就要多方努力争取。很多人在美国持H-1B 签证6 年后，最终不得不离开美国，当然能获得从业经验，也是有收获，但对很多年轻留学生来说，这6 年是人生最好的时候，还是应早点做好人生规划。

来源：侨报网