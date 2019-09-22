美国投资移民新规即将出台：涨价至90万美元、180万美元！

根据推特消息，移民局EB-5改革法规已经签署完毕，7月24日正式发布：最主要改革内容为，EB-5的最低投资幅度涨为：90万（TEA地区）／180万（非TEA地区），新法规生效时间为2019年11月21日。自联邦公报公布之日起120天。国土安全部已确定，这120天的期限是合理的，确保EB-5申请人和EB-5市场有时间调整计划，适应该规则所做的更改。

早在今年6月27日，白宫预算管理办公室（OMB）发出公告——移民局的EB-5改革法规已经审议完毕，已交给移民局，静待移民局公布出台。

最低投资额可能会涨至135万或180万美元。

随后，7月11日众议院通过了H.R.1044法案！该法案主要涉及以下两点：

1. 取消职业移民7%的国别限额

2. 亲属移民的国别限额从7%提高到15%。

然而，正式涨价真的要出炉了！联邦公民及移民服务局今天表示：这是EB-5自1993年以来的首次修改。

主要包括将最低投资额标准调涨至180万元，这是投资额自1990年以来的首次增长，未来将每五年自动调整一次，以应对通货膨胀。

优先日期保留

现行的法案中美国国土安全部规定不允许投资人将已获批分类的移民申请的优先日期用于随后提交申请相同类别的移民申请。

在新法案中，国土安全部将允许符合条件的EB-5投资人使用之前已获批分类的移民申请的优先日期用于申请同一类别的移民申请；除非国土安全部由于欺诈、故意误导、错误、材料错误等原因撤销申请者的获批身份。

1. 为投资者提供更可预测的签证分配，降低因区域中心关闭而导致签证获得日期大幅波动的可能性；

2. 为希望在美国永久居留的投资人提供了更大的确定性和稳定性，从而降低了投资发生意外变化的负担；

3. 为投资人提供更大的灵活性，以促成更多可行的投资，潜在地减少欺诈，并提高创造就业的潜力。

修改还将保持目标就业区（TEA）和非目标就业区之间50%的最小投资差额，因此将目标就业区的投资额从50万元增加到90万美金,非TEA地区为180万美金。

TEA地区界定

在新法案中，国土安全部将取消各州对高失业地区的指定。国土安全部还修正了投资者证明其投资处于高失业率地区的方式：

1）国土安全部将增加在城市统计区（MSA）以外的人口在2万或以上的城镇，作为一个特定的、独立的区域，依据高失业率，这些区域可能有资格成为TEA。

2）国土安全部还将修改其规章制度，使TEA可能由多个普查区组成，新商业企业主要在普查区内开展业务，包括任何和所有相邻地区，前提是所有相关地区的失业率加权平均值至少为全国平均水平的150%。

本次改革的影响

1. 对于区域中心来说，单个投资人的投资额越高，就意味着需要为项目筹资所需要招募的投资人个数越少，因此用于招募投资人的成本就越低；

2. 由于投资人数量可能会降低，那么相应的创造就业的数量也会降低；

3. 投资金额的上涨可能会导致某些投资人不能或不愿意再进行投资；

4. 对于区域中心来说，更高的投资金额可能会导致在全球范围投资人的数量减少，从而使得招募投资人和匹配项目的成本上升；

5. 潜在降低的投资人数量可能会导致某些项目因缺乏必要的资本而无法顺利进行；

6. 投资额上涨可能会导致外国投资人对其他国家的投资移民项目更感兴趣。

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