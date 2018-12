美国海关学会用”淘宝”了！不用来买东西，而是要严！查！这些做法不要出现…

自从特朗普总统推行新移民法行政命令后,海关入境手续趋严。很多人抱着往常平和的心态入境,却被海关的“考题”问的一脸茫然。尤其是我们这些来回往返的人。

每次回国,不少华人都要从淘宝买回一堆东西带来回美国,走的时候还要感慨:淘宝真是好用啊!

可最近,美国海关也学会了用淘宝,可他们不是用来买东西,而是用来作为海!关!严!查!手!段!华人们要小心了!

海关在机场用淘宝严查行李

上一周,一个中国小哥就在入关的时候遇到了这么奇葩的一件事。

当时小哥刚从国内回来,带着自己的行李准备出关。他身上只带了少量现金,行李里面也没有什么违规的东西,就没有申报。

可他还是引起了海关的注意。海关的一个工作人员表示要开小哥的箱子检查,希望小哥能够配合。

小哥点点头,很配合地自己打开了箱子。当箱子里的东西一个一个被拿出来摆成一排的时候,海关工作人员的目光落在了一个崭新的摄像机镜头上。工作人员问他,“这个多少钱?有发票吗?”

“…3000多人民币吧,美元,我不知道…发票我也没带啊!”

小哥有点纳闷:这相机镜头怎么了?没听人说过不能带摄像机镜头啊!可看那工作人员的表情又很严肃…这是咋了?可接下来的一幕让小哥终生难忘…

这个检查员二话不说,当即掏出了手机,点开了一个界面。小哥瞥了一眼:这鲜亮的橘黄色,这满屏的中文字,跳动的商品目录…这不是淘宝吗?!

还没等小哥反应过来时怎么回事,海关的工作人员熟练地对着镜头包装盒的条码开始扫…

然后“叮”一声,跳出了价格:3999!

检查员点点头,在小哥惊讶的目光中,若无其事地放下了手机。又拿起了一个计算器,摁了半天,然后对小哥说:“没有超过限额,不用交税。也没有违规品,你可以过关了,祝你有愉快的一天。”

小唐终于被放行了,但是整个过程还是让他直冒冷汗:"还好真的是价格不贵,如果没说实话被查就不是小事了。"关键是,美国海关已经会用淘宝了???"

每天那么多的往来中美两地的代购党真要小心了!查所带物品的价格现在是海关的新本领了….。.

那些年,最聪明的是美国海关

熟悉美国海关的工作人员都知道他们一定是美国精英。啥专业都懂,上知天文下知地理,美国历史政治动态尽在掌握中,你一个眼神就知道你来美意图,也就是说,美国真正的学霸是海关!

所以我们现在就来看看一般来讲美国海关都会问哪些问题,你又应该如何应对。

你从哪来? 你在美国要停留多久? 你在美国要干什么? 你在美国住哪里? 带了多少现金? 有没有带吃的?

这些问题最好根据自己的签证如实回答,来工作就说工作,来探亲就说来探亲,来旅游就说来旅游。千万不要紧张。

海关的人都精明地要命,看你越紧张他就要问得越详细。切记,不要当话唠!

比如工作方面,或者专业方面,当他们细问的时候一定要回答地简单、明了,问什么答什么,不要真当自己在跟人家唠嗑一样说起来没完。

总之回答海关问题就要保持一个真实、简洁的风格,还要记得保持笑容,不要偏妩媚,也不要偏邪魅,就清清爽爽微笑就好。

注意社交媒体上的“高危敏感词”

前两天有一条新闻让人挺惊呆的,不知道大家关注了没?

微博上一位因开学返校回洛杉矶的留学生自爆在过海关的时候被关小黑屋,在经历了10几个小时的关押、脱衣搜身、警察审讯之后,被遣返并取消5年签证。

其Facebook上的一句留言“I m live in XXX but I m helping with my friends company, it s an international student agency company。

(我在我朋友一家留学中介帮忙)”则成为海关警察确定其“非法打工”的把柄和证据。

所以说,目前赴美之路可谓是“步步惊心”,完全料不到平时哪一次微信聊天,微博状态里面哪一个玩笑,哪一句日常交流的言语会成为入关的“定时炸弹”……

所以,以防万一,进出海关前,一定要检查:手机、电脑、iPad,看看你的推特、FB、Instagram、微博、微信、QQ、短信…接下来的这些词汇尽量不要出现。

1. “非法打工”类——代考、代购、代课、介绍生意、微商等

美国法律规定外国人在美国工作必须持合法的工作身份,留学生的F-1身份,在校外工作必须获得CPT或OPT,而持F-2配偶签证的则完全不允许工作,持H-1B工作签证的,其签证身份也只允许为特定的雇主工作。

所以,很多留学生都在做的代购、微商、在居住地办小厨房、做外卖、在中餐馆打工等都属于非法打工,而代考、代课等也是以利益为目的,也属于工作。

2. “移民倾向”类——移民、美国买房、美国买车、子女上学、美国工作等

一位持B2旅游签证的中国爸爸带着女儿去美国旅游,从洛杉矶入境,海关要求检查手机。

海关官员发现,在这位中国爸爸与妻子的对话中,美国买房、生活,女儿在美国上学等话题出现频率很高。

海关猜测这家人不是旅游那么简单,认定他们有移民倾向,不仅当场遣返,还责令这对父女5年内不得入境美国。

3. “危险词汇”类——摧毁、炸弹、爆炸、袭击、枪支等

去年年初,美国爱荷华大学中国留学生在社交媒体上张贴持枪照,并威胁如果挂科就学当年枪杀多人的中国留学生卢刚。

随后,该留学生被学校开除,枪支也被没收,两天后即被遣返回国。

4. “污言秽语”类

美国50个州对未成年人接触色情信息有严格限制,未成年人涉黄的严重程度仅次于非法持有枪械和吸毒。

2016年2月,一位在温哥华读书的中国籍学生Mike,入境时被加拿大边境服务局检测手机,结果因检出微信群聊中有“疑似未成年人淫秽视频”,被原地遣返,但其实只是因为表情包太黄。

不要带违禁物品

除了回答问题不顺利以及社交平台上出现敏感词,过关时最容易遭到罚款、遣返甚至收监等更严重后果的还有携带各种“违禁品”。

来自浙江的吴先生帮在美国洛杉矶的朋友俞女士带了16瓶复方甘草片,在洛杉矶机场入关时,药品被海关发现,吴先生当即被戴上手铐收监。

俞小姐马上找来律师,在沟通了十多个小时后,美国警方将吴先生和同行的12岁女儿即刻遣返回国,并告知今后五年内他们被禁止入境美国..。.

所以说…在美国过海关时要处处当心,不能不拘小节。也许因为你的随意一句话或者一个动作,以及所带物品都有可能被海关人员怀疑,对你的行程造成影响!各种食品不要乱带。

另外:

香烟

美国海关规定:入境时最多携带200根香烟,也就是我们说的1条,带的过多的话,是要交税,申报,走很多流程的。

酒

酒也是有限制的,1升以上的酒都是要申报的。

肉

肉、禽、蛋以及由这些原料制成的产品,比如肉松啦、火腿肠、腌肉、鸭脖、肉粽、蛋黄月饼、泡椒凤爪、北京烤鸭….。.这些都不要带!

药品

中国公民经常会携带一些中药或中成药入境,在此提醒注意,可以带一些感冒药或者日常用药,但是剂量不能超出个人日常用量。

西药和中成药最好装在原包装中,且有中英文说明书或者药品成分说明,处方药请携带医生处方或医生出具该药品是保证你旅行健康必需的声明。

托运行李是不能上锁的!

大家目前公认的一点是:托运行李一定要上锁,否则东西会被偷。你们说的都很对,在其他国家页基本适用,但是这条在美国不适用!

美国的TSA(Transportation Security Administration美国运输安全管理局)要求每一件行李都是要检查的,托运行李也包括在内。

如果你上锁的话,他们是有权撬开的!你也许觉得:那我的行李不就被偷了吗?

说实话,即使你上锁,人家要想偷你的行李,也是轻而易举,表面看似坚固无比,实则用一根圆珠笔就能轻易划开!不信你可以试试!

临近年底,无论是回国还是来美的华人越来越多,希望大家都可以顺利安全过海关,早早和家人团聚。

侨报网–Dec 19, 2018,13:34