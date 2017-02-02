美国绿卡大数据 川普未必了解

新官上任三把火，川普上任才几天，就发布了让地球人都关注的行政令。

川普在上周五签署行政命令，令一是90天内美国将停止给以下7个国家：叙利亚、伊拉克、伊朗、利比亚、索马里、苏丹和也门的人发放移民或非移民签证。令二为美国的难民计划搁置120天，政府要对此计划进行彻底的调查，做一个新的调整。

川普在行政命令中未说明7个国家中绿卡持有人如何规定，导致争议。周日，白宫表态，7国的绿卡持有人返美不受影响，但需要根据具体情况进行额外筛选。

因该命令即刻生效，引发全球不少机场混乱，多地爆发抗议集会。

本周三白宫再次表态，总统川普关于移民的行政命令发布指引更新，厘清合法永久居民，亦即绿卡持有人，入境美国无需再申请豁免。

尽管美国长期以来一直是世界上最大的移民目的地，但对于难民却不是很大方。1975年，美国接受146,158名难民。1980年难民人数达到最高峰，为207,116人。自1995年以来，每年美国接受的难民均少于100,000人。川普计划2017年财年难民入境人数不超过50,000人。

据24/7 Wall Street报道，一般来说，外国人入境美国会选择工作机会多或有家人朋友的城市定居，因此在一些地区持有绿卡的居民人数高于其他地区。从2015年的发放情况看，纽约州绿卡持有人数量最多，每10万人658.4张绿卡。西弗吉尼亚州是所有州中最低的，每10万居民仅有42.7居民持有绿卡。

另外，根据移民政策研究所的数据，美国在2015年向来自上述7个国家的个人发放了52,000张绿卡，不到当年发放的所有绿卡的5％。

绿卡数最少的10个州

1. 西弗吉尼亚

2015年发放绿卡数量：每10万人42.7张

移民比例：1.6％（最低）

主要来源国：德国

德国人人数：3,101（占总数的0.17％）

来自被川普行政令禁止国家人数：2,592（占总数的0.14％）

2. 蒙大拿

2015年发放绿卡数量：每10万人50.3张

移民比例：2.1％（第2低）

主要来源国：加拿大

加拿大人人数：5,703（占总数的0.55％）

来自被川普行政令禁止国家人数：0（占总数的0％）

3. 密西西比

2015年发放绿卡数量：每10万人53.1张

移民比例：2.4％（第3低）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：25,987（占总数的0.87％）

来自被川普行政令禁止国家人数：285（占总数的0.01％）

4. 阿拉巴马

2015年发放绿卡数量：每10万人80.9张

移民比例：3.5％（第6低）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：53,882（占总数的1.11％）

来自被川普行政令禁止国家人数：3,219（占总数的0.07％）

5. 南卡罗来纳

2015年发放绿卡数量：每10万人90.2张

移民比例：4.8％（第14低）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：65,553（占总数的1.34％）

来自被川普行政令禁止国家人数：1,696（占总数的0.03％）

6. 怀俄明

2015年发放绿卡数量：每10万人91.9张

移民比例：3.8％（第8低）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：10,326（占总数的1.76％）

来自被川普行政令禁止国家人数：133（占总数的0.02％）

7. 阿肯色

2015年发放绿卡数量：每10万人94.5张

移民比例：4.8％（第16低）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：54,405（占总数的1.83％）

来自被川普行政令禁止国家人数：711（占总数的0.02％）

8. 路易斯安纳

2015年发放绿卡数量：每10万人100.6张

移民比例：4.0％（第10低）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：26,975（占总数的0.58％）

来自被川普行政令禁止国家人数：2,910（占总数的0.06％）

9. 迈阿密

2015年发放绿卡数量：每10万人110.1张

移民比例：3.4％（第5低）

主要来源国：加拿大

加拿大人人数：9,753（占总数的0.73％）

来自被川普行政令禁止国家人数：1,900（占总数的0.14％）

10. 密苏里

2015年发放绿卡数量：每10万人110.8张

移民比例：4.0％（第11低）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：45,198（占总数的0.74％）

来自被川普行政令禁止国家人数：5,552（占总数的0.09％）

绿卡数最多的10个州

10. 华盛顿

2015年发放绿卡数量：每10万人345.9张

移民比例：13.7％（第12高）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：237,213（占总数的3.31％）

来自被川普行政令禁止国家人数：19,268（占总数的0.27％）

9. 得州

2015年发放绿卡数量：每10万人363.6张

移民比例：17.0％（第7高）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：2,572,148（占总数的9.38％）

来自被川普行政令禁止国家人数：56,053（占总数的0.20％）

8. 马里兰

2015年发放绿卡数量：每10万人377.4张

移民比例：15.2％（第9高）

主要来源国：萨尔瓦多

萨尔瓦多人人数：120,202（占总数的2.01％）

来自被川普行政令禁止国家人数：18,519（占总数的0.31％）

7. 内华达

2015年发放绿卡数量：每10万人383.3张

移民比例：19.4％（第5高）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：220,579（占总数的7.65％）

来自被川普行政令禁止国家人数：6,278（占总数的0.22％）

6. 马萨诸塞

2015年发放绿卡数量：每10万人420.6张

移民比例：16.2％（第8高）

主要来源国：中国

中国人人数：96,177（占总数的1.42％）

来自被川普行政令禁止国家人数：14,013（占总数的0.21％）

5. 夏威夷



2015年发放绿卡数量：每10万人457.0张

移民比例：17.8％（第6高）

主要来源国：菲律宾

菲律宾人人数：116,757（占总数的8.19％）

来自被川普行政令禁止国家人数：673（占总数的0.05％）

4. 加州

2015年发放绿卡数量：每10万人537.4张

移民比例：27.4％（第6高）

主要来源国：墨西哥

墨西哥人人数：4,274,650（占总数的10.96％）

来自被川普行政令禁止国家人数：295,102（占总数的0.76％）

3. 新泽西

2015年发放绿卡数量：每10万人557.3张

移民比例：22.1％（第3高）

主要来源国：印度

印度人人数：246,954（占总数的2.76％）

来自被川普行政令禁止国家人数：13,742（占总数的0.15％）

2. 佛罗里达

2015年发放绿卡数量：每10万人587.2张

移民比例：20.2％（第4高）

主要来源国：古巴

古巴人人数：930,104（占总数的4.59%％）

来自被川普行政令禁止国家人数：23,449（占总数的0.12％）

1. 纽约

2015年发放绿卡数量：每10万人658.4张

移民比例：22.9％（第2高）

主要来源国：多米尼加

多米尼加人人数：506,284（占总数的2.56％）

来自被川普行政令禁止国家人数：51,582（占总数的0.26％）

来源：侨报网