美应对非法移民行动历史性转变：从“抓了就放”到“抓了就退”

12月20日，国土安全部长尼尔森（Kirstjen M. Nielsen）宣布采取历史性行动应对非法移民危机，“从墨西哥非法抵达美国的非法移民将在移民程序期间被送回墨西哥”的行动将立即实施。国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）发表声明称美国已经通知墨西哥政府，他还在当天的一个采访中强调这是从“抓了就放”（catch and release）到“抓了就退”（catch and return）的转变。同时，特朗普还在就边境“建墙”问题与国会对峙。

尼尔森强调，美方将援引《移民与国籍法》的相关条款，立即实施从墨西哥非法抵达美国的非法移民将在移民程序期间被送回墨西哥的行动。这是美国应对非法移民危机的历史性行动。蓬佩奥则发表声明称，美方已经通知墨西哥政府该行动。

作为回应，墨西哥政府告知美方，他们将支持移民的人权，为受影响的移民提供人道主义签证留在墨西哥境内，并提供给他们申请工作的资格以及其他等待美国诉讼程序期间的保护措施。他在一个采访中指出，这标志着美国应对境内非法移民的方法从“抓了就放”变成“抓了就退”。

原本美国应对入境非法移民的方法是“抓了就放”，即非法移民如果在美国境内被抓到，他们将被释放，在美国居留等待法庭听证通知。 今年（2018年）4月6日，特朗普签署了一份总统备忘录，要求相关机构尽快结束针对非法移民“抓了就放”的政策，以终止这个政策对美国国家安全构成的伤害。

11月下旬，墨西哥方面透露，特朗普政府已赢得墨西哥新总统欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）及新一届政府的支持，双方已就“留在墨西哥”（remain in Mexico）计划达成协议，允许向美国申请庇护的大篷车移民在墨西哥境内等待审批。该方法不仅应对激烈的“移民大篷车”问题，也为今后中美洲移民借道墨西哥进入美国设置了有力的障碍。

美国为应对非法移民危机采取历史性行动的同时，联邦政府依然面临边境“建墙”问题而引发的关门危机。在美国参议院已经通过一项不包括边境建墙资金的临时支出决议法案的情况下，特朗普明确表示不会签署任何不包括“完美边境安全资金”的法案。目前的预算案只能维持联邦政府正常运转到本周五（12月21日）午夜，如果没有新的预算案出台，之后联邦政府将部分停摆；当特朗普与国会之间、两党之间一直就边境“建墙”资金的部分争执不下。

这两天白宫曾经口气软化，称会寻找别的“建墙”资金来源，特朗普原本强硬的态度也有所转变。但今天在能维持联邦政府运转到2019年2月8日的临时指出决议案获得足够票数通过的情况下，特朗普的态度又转强硬，拒绝签名。他发推特指责民主党不顾美国边境安全，称自己完全可以拒绝接受这项法案。众议院议长瑞恩（Paul Ryan）确认了特朗普不会签名，但表示将尽快争取推出新的预算案防止联邦政府停摆。

同时，一项由一名美国老兵发起的、支持特朗普建墙的众筹项目3天时间内已经筹集了超过600万美元，且数字还在不断增长。这和众筹项目很好地代表了支持特朗普的选民的态度，也在一定程度上解释了特朗普依然坚持“建墙”的原因。

2018-12-20 16:03 来源：侨报网