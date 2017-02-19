美移民局开始抓人！部分挂学籍留学生岌岌可危？

川普总统上台仅几周时间，民众们纷纷感到川普总统整顿非法移民的决心。在刚刚过去的几天中，数百名非法移民被强行逮捕和遣返。尽管目前被遣返的是那些“犯罪记录”的非法移民，但是这一浪潮的真正来临，也让那些“黑在角落里面”的中国留学生感到岌岌可危。

现居于南加州圣盖博谷华人区的裘同学至今在美国已经“耗过了”近6个年头。在过去的6年中，裘同学经历了各种不同的留美身份，直到最近他终于耗完了所有的可能性，又逢川普种种反非法移民行政命令开始行动，最近他过上了担惊受怕的日子。

和多数留学生一样，裘同学刚刚来美国的时候，一边攻读语言学校一边准备申请大学正式入学。而后，与裘同学同期来美的朋友们都陆续接到了正式入学的通知，开始读书，裘同学非但没有如期入学，反而生活得越来越消沉，每天沉迷于电子游戏的世界，又过了一段时间干脆再也没有动过申请学校的心思。

据裘同学的室友表示，自从他彻底放弃申请学校读书，就花钱挂靠了一所学校，每天照在家里过上了他这6年以来几乎日复一日的生活：每天打游戏、吃饭、睡觉，几乎没有朋友和社交，生活来源是国内的父母定期给他账户里面打钱。自从裘同学来了美国，他也从来没有回去过中国，他的父母也没有过来看望他，只是通过偶尔视频聊聊天。据说裘同学生活的最不像话的时候，竟然能出一次门买上一周的快餐，然后开始黑白颠倒地打游戏。

直到在去年的一次美国移民局钓鱼执法中，一批所谓的大学、教育机构以及受益于这些机构办理在美居留身份的“留学生们”被全面曝光。其中，裘同学一直所挂靠的学校也在这一次钓鱼执法中所涉及的范围，不久他便收到了联邦法庭的遣返出庭指令。但是，裘同学却若无其事地把这张指令通知当作废纸一样地扔进了垃圾箱，继续过着自己日复一日的生活。当被室友问道是不是已经打算回国了的时候，他仍表示没有回国的计划和打算。

对此，洛杉矶华人移民律师郝琦表示：“裘同学这样没有按照法庭的指令出庭，已经被视为自动败诉，按照程序法庭已经对他行使了遣返命令。像他这样的情况也不属于可以被保护的对象，因此，一旦被移民局发现他就会立即将其遣返回国，而且再也不可能回来。目前像他这样的状况即使聘请律师为他申请重启(Re-Open)法律程序，胜算也是非常小的，唯一能提高他合法留在美国几率的就是找到一个美国公民结婚。”

侨报网–Feb 17, 2017,12:32