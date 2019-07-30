23日，美国官员表示，在新一轮驱逐无证移民行动中，移民与海关执法局拘捕了35人，这远低于特朗普此前宣扬的2000人。

18人在拘捕名单上 17人是在执法行动中碰到

中新社报道，美国移民与海关执法局代理主管马修·阿尔邦斯表示，这35名被捕者中，有18人是拘捕名单上的家庭成员，另外17人是在执法行动中碰到的无证移民。美国全国广播公司称，阿尔邦斯拒绝透露拘捕这些移民的时间和地点，仅透露行动发生在“全国各地”。

阿尔邦斯表示，这只是行动的开始，“我们很有耐心，无证移民也许在短时间内可以逃脱，但我们将继续追踪这些案件。”

美国官方此前表示，针对旧金山、洛杉矶、纽约以及芝加哥等10座城市大约2000名移民的拘捕行动将于14日开始。特朗普说，“我们将把成千上万人带走。”此后，他称执法行动“非常成功”。

本轮拘捕无证移民的计划公布后，美国多地爆发抗议集会，移民支持团体也纷纷采取行动，对社区进行调查，并分发传单。他们告诉移民，如果执法人员出现在家门口，应该如何应对。美国有线电视新闻网报道称，本月，美国各地无证移民都在为应对拘捕行动做准备。

特朗普意在向支持者展示强力打击非法移民的姿态

另据参考消息网报道，突击拘捕行动遭到民主党强烈批评，多个当事城市的市政府和警方宣布不予配合。洛杉矶等地的移民维权团体积极向无证移民提供义务法律援助；芝加哥市长洛里·莱特富特增加了对移民法律辩护基金的资助；从12日至14日，移民维权团体在旧金山等多个城市策划了一系列抗议活动。反对者认为，特朗普政府此举将加剧非法移民“骨肉分离”状况。民权团体“公民与人权联盟领导委员会”负责人瓦妮塔·古普塔指责特朗普政府此举着眼大选，“没有使我们更安全，只会让移民更容易遭受虐待、疾病和死亡。”

按美国法律，美国移民和海关执法局工作人员不能强行入室搜查，无证移民只需要躲在家中拒绝开门或者提前另觅去处躲避即可。换言之，无证移民只要事先稍作准备，就能安全避开美国移民和海关执法局的拘捕。福克斯电视台报道说，从以往此类拘捕行动的“成果”看，2000户无证移民家庭中，只有十分之一也即200户左右会被拘捕。而以往拘捕行动均秘而不宣，“突然”二字名符其实，并未如此事先就被大做文章。

因此，“雷声大、雨点小”是这场拘捕行动注定的结局。有分析人士因此认为，特朗普此举，更多意在向其铁杆支持者展示其强力打击非法移民的姿态。从2020年大选的角度而言，对谋求连任的特朗普来说，姿态作足远比具体有多少无证移民被捕显然更为重要。

尽管如此，这起事先广为宣扬的拘捕行动已给美国多地移民社区带来恐慌和伤害。7月14日当天，在拘捕行动锁定城市的多个移民社区，街道空旷安静，商业活动明显减少。美国公民及移民服务局代理局长凯文·库奇内利11日称，美国约有100万名收到驱逐令的无证移民。

强力打击非法移民是2016年大选期间特朗普的主要竞选承诺之一，预期也将成为2020年大选的热门议题。特朗普执政迄今，国会民主、共和两党一直未能就移民政策改革问题达成妥协方案。

2019-07-23 18:07 来源：侨报网综合