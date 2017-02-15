芝城华人入籍人数前所未见 绿卡福利未仆

美国总统川普强硬的移民政策带来不少衝击，即使拥有绿卡的华裔移民也人心惶惶，深怕新政一旦强化，或将影响日後权益，为了避免“夜长梦多”，以及对将来进出美国造成困扰，迫切选择入籍美国公民的芝加哥华人一夕之间暴涨。

华谘处公民入籍部门负责人徐婕雯表示，自从川普移民新政发布後，至今馀波荡漾，每日查询入籍事宜的人数是新政发布前的4至5倍，处理入籍个案不但应接不暇，大排长龙迫切等待入籍的人数更是“前所未见”。

徐婕雯说明，儘管截至日前，入籍费用725美元不变，递表申请或考试法规也没有任何更动，但是微信等社交媒体却一再传出曾经申请社会福利的绿卡持有人，有可能被取消绿卡资格或递解出境。徐婕雯表示，种种尚未證实的传闻，让绿卡持有者申请公民的意愿更加积极。

北华埠东南亚中心入籍部门Laura孙也表示该中心正面临同样的情况，不论谘询或填表申请入籍人数从去年12月23日入籍费用调涨後，申请者不但没有减少，反而有更多的趋势。

对於这波申请人潮，13日携伴申请入籍的陈姓耆老夫妇表示；他夫妻二人来美已超过20年，持有绿卡时间長達15年，在美国享有医疗补助等社会津贴，因为他们仍持有中国国籍，不但多年来可以享受中国的福利待遇，就连在回国旅遊方面，也可以剩下一笔不少的签證费用，陈老先生表示，类似情况的华人大有人在。但是人算不如天算，川普祭出的移民新政，让此地的绿卡持有人重新考虑入籍的必要性。

不过徐婕雯指出，其实早在川普上台前，美国移民局对外来移民早有明文规定，例如担保人需要保證持绿卡赴美的被担保人10年内不可申请社会福利，或是直到被担保人入籍美国公民为止。

相关政令，其实在川普上台前就有，只是碍於执法力度不够普及，许多华人领取社会福利也已经蔚然成风，过去没有好好思考使用社会福利後果的人，自从川普新政上路後，已经大大改变了原有的心态。

徐婕雯表示，一般入籍申请需要4至6个月的时间，虽然申请人潮加剧，但是否会影响整个申请时间，则有待观察。