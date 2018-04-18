重磅！5月1日起这59国人员到海南旅游入境免签

中国公安部北京时间18日上午召开新闻发布会，中国国家移民管理局在发布会上通报，经中国国务院批准，自2018年5月1日起，在海南省实施59国人员入境旅游免签政策，进一步支持海南全面深化改革开放。

扩大范围、延长时间、放款限制

据大陆央视报道，国家移民局负责人介绍，今年5月1日即将实施的，59国人员入境旅游免签政策包含以下三方面的主要内容。

一是扩大免签国家范围。适用入境免签政策的国家由26国放宽到59国，有利于鼓励更多的外国人赴海南旅游，形成更加开放的新格局。

二是延长免签停留时间。免签入境后停留时间从15或21天统一延长至30天，促进入境旅游市场更加活跃发展。

三是放宽免签人数限制。在保留旅行社邀请接待模式的前提下，将团队免签放宽为个人免签，满足外国游客个人出行的需求。这项免签政策可以简称为“扩大、延长、放宽”。

公安部门表示，59国免签入境政策主要是为前往海南旅游的外国人提供便利，更加方便他们前往海南旅游，停留时间更加充足。享受此政策的外国人，入境后停留范围仅限于海南省行政区域。

此前，海南省已有免签政策

2000年，在海南省实施21国人员团队入境旅游15天免签政策，并于2010年进行了优化，将免签入境政策适用国家增加至26个。

据国家移民管理局相关领导介绍：近年来，26国免签团游客在外国游客中的占比大幅上升，拉动了海南入境旅游市场上扬。过去3年（2015年至1017年）内，免签入境外国游客在入境外国人的占比由33%提高到去年的78%。

若超期可在海南办理停留证件

根据规定，对入境海南后有正当理由需要前往其他省份的，或者需要超过免签期限在海南继续停留的，可以向当地公安机关出入境管理机构申请办理停留证件。公安机关出入境管理机构将依法提供便利。

也就是说，以美国游客为例，若需要前往中国大陆其他省份，可以直接就在海南办理停留证件，不仅省时，还更加方便，

附:政策适用国家名单

俄罗斯、英国、法国、德国、挪威、鸟克兰、意大利、奥地利、芬兰、荷兰、丹麦、瑞士、瑞典、西班牙、比利时、捷克、爱沙尼亚、希腊、匈牙利、冰岛、拉脱维亚、立陶宛、卢森堡、马耳他、波兰、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、爱尔兰、塞浦路斯、保加利亚、罗马尼亚、塞尔维亚、克罗地亚、波黑、黑山、马其顿、阿尔巴尼亚、美国、加拿大大、巴西、墨西哥、阿根廷、智利、澳大利亚、新西兰、韩国、日本、新加坡、马来西亚、泰国、哈萨克斯坦、菲律宾宾、印度尼西亚、文莱、阿联酋、卡塔尔、摩纳哥、白俄罗斯。

助推海南经济建设

此次政策的出台，实则是为了支持海南经济建设发展，而旅游业是海南经济建设的重要核心之一。

据《海南日报》报道，快速增长的数据是海南开拓国际旅游市场的有力见证：2017年全年接待入境游客111.94万人次，同比增长49.5%，旅游外汇收入6.81亿美元，同比增长94.6%，入境游提前3年完成年接待百万人次的目标，海南国际旅游岛入境旅游发展取得阶段性突破。

前不久，中共中央出台文件，促进海南省旅游业的发展。据上海证券报报道，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》明确指出：深入推进国际旅游岛建设……积极培育旅游消费新业态、新热点，提升高端旅游消费水平，推动旅游消费提质升级，进一步释放旅游消费潜力，积极探索消费型经济发展的新路径。重要举措包括实施更加开放便利的离岛免税购物政策，实现离岛旅客全覆盖，提高免税购物限额。

2018-04-17 20:34 来源：侨报网综合