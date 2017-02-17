震惊! 美移民官证实: 全部无证移民都有被递解风险

移民和海关执法局(ICE)官员星期四会晤国会议员时表明，全美所有无证移民都有被递解的风险。全美大约有1100万无证移民。部分国会议员对ICE的说法表示震惊。

据美国中文网援引全国广播公司(NBC News)报道，众议院拉美裔党团主席格里沙姆(Michelle Lujan Grisham)说，她和其他议员会晤ICE代局长霍曼(Tom Homan)之后，都认为总统川普通过行政命令带来的变化就是“所有移民社区都有风险。”

加州民主党众议员罗伊鲍·阿拉德(Lucille Roybal-Allard)发表声明说，“由于总统的行政命令，实际上美国所有无证移民现在都可能被逮捕并遭遣返。”

ICE女发言人埃尔济(Jennifer Elzea)发表声明说，霍曼在会晤时强调，ICE“并非肆意逮捕”或利用检查站。ICE探员是以提前确定的个人为目标，根据执法线索在特定地点进行逮捕。

但是她承认，执法人员偶然碰到在美违反联邦移民法律的个人时，他们也要逮捕。埃尔济说，“每次逮捕都是按个案处理。”

众议院民主党党团副主席桑切兹(Linda Sanchez)说，“他们说，我们能够并应当预计今年被逮捕和遣返的人要多得多。”

这次会晤不许几名拉美裔议员参加，引起他们的愤怒。长期支持移民的古铁勒兹(Luis Gutierrez)发出推特说，众议院议长瑞安的工作人员拒绝他参加会晤，“过去二十多年来从来没有发生过这种事。”

他随后又用西班牙语发出推特说，“有了川普在白宫，我们国会有个独裁者。”

加州民主党议员托勒斯(Norma Torres)说，她要求参加会议，众议院司法委员会主席古德拉特(Bob Goodlatte)却告诉她必须离开。

托勒斯随后通过电邮告诉NBC拉美台说，自己的选民给她打电话，“害怕去工作，害怕送孩子上学。我要给他们回答。”

瑞安的女发言人说，那次会晤是仅限于“涉及移民执法领域的两党议员”。

ICE上个星期在全美多个城市发起突袭逮捕行动，共抓获近700人，包括不属于奥巴马政府优先递解对象的人也被拘留。那种突袭行动在整个移民社区引起恐慌、恐惧和混乱。

来源：纽约侨报网