驻芝加哥总领馆举办领事证件工作媒体吹风会

1月16日下午，驻芝加哥总领馆在证件组办证大厅举办2018年领事证件工作情况和2019年工作媒体吹风会。黄黎明副总领事、龚飒组长及证件组全体领事、芝加哥侨界代表、留学生代表及当地华文媒体记者近20人出席。

黄黎明副总领事表示，刚刚过去的2018年是中国改革开放40周年，今年是中美建交40周年。40年来，中美人员往来不断扩大和深入。40年前，中美人员往来每年仅几千人次，2017年双方人员往来已超过530万人次，中国在美留学生近42万人，我领区美中西部9州中国留学生达到8万人。领事证件工作为便利中美人员往来、深化中美文化、经贸各领域合作、服务在美侨胞发挥了重要的作用。

2018年，总领馆证件工作一直践行“外交为民”的宗旨，不断提升依法行政和为民服务的意识和能力，我们出台了一系列降费、简化材料政策，努力打造好为侨胞服务的“海外民生工程”。

2018年仍处于护照换发高峰期，我馆受理的护照旅行证申请比2017年增长了12%，比2016年增长了150%。为保证大家舒适的办证体验，合理分流申请人，我们采取预约、增加受理窗口、优化办证程序、增加窗口接案人员等多种措施，加班加点，保证每个申请人能做到在1周以内预约得上并及时取得新护照。同时，我们承诺申请人“只跑一次”，对缺失的材料实行“先收后补”，最大限度让申请人少跑路。

2018年，我们继续开展现场办证活动。3月，赴中国城28街的“寿星楼”老年公寓和华咨处“松年中心”为老人们办理《在境外居住人员领取养老金资格审核表》。分赴密歇根州、科罗拉多州、艾奥瓦州、密苏里州、堪萨斯州和明尼苏达州现场办理护照、旅行证等证件2500余份。初步估算，为侨胞节省来往芝加哥办证旅费、食宿费达数百万美元。10月13日，我们在明尼苏达州办证喜遇当地第一场雪，当地著名画家胡耀武夫妇非常感谢总领馆对老年人的特殊照顾，对办证过程井然有序也感到非常满意。回家后，胡先生有感而发写下了“上门送服务、游子回到家”的字幅，我们深受感动。

关于2019年工作计划，黄黎明副总领事表示，2019年我馆将继续做好进社区和赴外州现场办证工作，把这一侨胞们年年期盼的实事办好。我们将在近期赴华咨处“松年中心”等地办证，我们制定了2019年全年现场办证计划，请需要办理护照和旅行证的申请人到我馆官网查阅，提前安排好时间。

自2019年1月1日起，我们对海外中国公民护照政策进行调整。调整后，中国公民护照的受理范围将进一步扩大，申请材料要求进一步简化，未成年人办证也将更加便利。这是截至目前调整力度最大、惠及人群最多样的一次海外中国公民护照政策调整,请申请人仔细阅读我馆官网相关信息。

2019年，我们将一如既往依法依规做好领事证件工作，继续致力于推动中美关系发展、促进中美地方合作，继续为美中西部的侨胞服好务!

吹风会上，各主管领事还就相关负责业务进行了详细说明并现场回答了记者和侨胞代表的提问。