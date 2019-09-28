“高技术移民公平法案”参院再遇阻

备受争议、华人移民高度关注的参院S386“高技术移民公平法案” (Fairness for High-Skilled Immigrants Act)原拟于周四（26日）在参院通过“一致同意”程序加速过关，但由于伊利诺伊州国会参议员德宾（Dick Durbin）在最后时刻提出异议，参院又即将进入“返乡工作期”，这基本意味着法案至少要到这一期间之后才会再次闯关。

什么是S386“高技术移民公平法案”？

据美国中文网报道，目前，美国工作和亲属绿卡都设定了国别限额，以保持多元化。每年每个国家获得绿卡人数，不能超过当年绿卡总数的7%。

S386旨在对当前的美国职业移民系统进行重大改革，提议取消同一个移民来源国职业移民绿卡的配额上限，并提高亲属移民的来源国配额比例上限等。

S386由麦克·李和民主党参议员贺锦丽（Kamala Harris）共同起草，是今年2月7日众议院两党议员推出的今年第一份移民提案。

根据参院规则，如果一项法案在提出后没有一名参议员提出异议，即获得“一致同意”，法案可以绕过提交委员会、听证会、修订、公开辩论等立法程序，直接进行表决。

这项法案的众议院版本HR. 1044今年早些时候已经在众院以压倒性优势投票通过。

参议员提异议 该法案将再次进入闭门讨论阶段

德宾周四在阐述他的反对意见中指出，这项法案的惠及范围应该更广。“我们需要信息技术工程师，我们需要医学研究人员，我们需要护士，我们需要那么多其他人，他们都被绿卡限制约束。是时候结束它了。”他说。

该法案将再次进入闭门讨论阶段。参院将于下周起进入“返乡工作期”，到哥伦布日之后的10月15日才会返回华盛顿。法案发起者之一的麦克·李未就何时再推进该法案置评，但新一轮尝试至少会等到两周后。

硅谷科技公司普遍支持该法案

硅谷科技公司和外包公司普遍对“高技术移民公平法案”表示支持，这些公司依赖大量的外籍高技术员工。在这些持有H-1B临时工作签证的雇员中，印度籍员工占到绝大多数。

新法规取消职业移民绿卡国家配额，被认为能减少科技公司雇员的绿卡申请的等候时间。

正在申请职业移民绿卡的华人强烈反对

但是，也有移民团体担心，由于现有积压大量的申请需要处理，而这些积压申请以印度籍申请者为主，将影响其他国别的申请人。

许多持有H-1B短期工作签证，正在申请职业移民绿卡(EB2/EB3)的华人也强烈反对该法案，因为一旦立法生效，印度籍申请者在未来一段时间内占用几乎所有的职业移民绿卡名额，使得所有国家的新申请者面临长达来8至10年的等候期。因此这一法案也被一些人称为“新排华法案”。

上周，S386在即将通过“一致同意”程序的最后一刻遇阻，乔治亚州国会参议员普度（David Perdue)提出异议，法案未能顺利进入参院表决程序。

此前，肯塔基州共和党国会参议员兰德·保罗（Rand Paul）也表达了反对之声，认为法案会影响美国招募外国护士。据报道，他提出在法案中增加一项条款，要求在未来十年中每年向外国护士发放至少5000个临时签证。协商通过后，保罗撤回了异议。

长远来看对华人或是重大利好

另据旧金山湾区华人资讯此前报道，不可否认，HR1044缓冲期过后的两年，将是印度人风光无限的时期，他们的常年积压的排期将基本清零，在这期间华人的排期可能停滞不前。

但是在这之后，2026年开始，中国的优势就会逐渐明显，按2018年的数据，中国职业移民申请67031的积压人数也将会很快清空，中印两国在积压清空“轻装上身”的情况下，排期将会毫无压力，对于想要移民美国的华人来说，除了最痛苦的两年时间，未来几十年都是利好的。

2019-09-26 19:04 来源：侨报网综合