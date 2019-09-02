9名中国留学生返美开学被拒入境 理由是雇人代写作业？

自特朗普上台以来，每一个开学季都会有很多国际学生来美遭遇入境拖延或是签证出问题的事件。近日，亚利桑那州立大学9名中国留学生在返校期间被海关及边境保护局（CBP）扣留，并被拒绝入境。

9名中国留学生返美开学被拒入境

据《今日美国》报道，当地时间周五（30日），亚利桑那州立大学发布声明，确认该校9名中国留学生在返校期间被海关及边境保护局扣留，并被拒绝入境。

同日，海关及边境保护局在一份发给当地媒体的声明中表示，拒绝入境是“基于入关检查过程中发现的信息”，但没有透露更多细节。

校方透露，9人均是本科生，其中一人即将毕业。他们在洛杉矶国际机场（LAX）入境时遭扣留，还被搜查了随身电子设备。

海关及边境保护局官员告知学生被拒绝入境，需要自费购买返程机票，否则面临5年不能入境美国的惩罚。

该份声明还表示，这些学生并没有被遣返，但入境美国需要满足不同条目的、超过60种条件，包括健康、犯罪、安全原因等。被拒绝入境者依然能向国务院重新申请签证。

理由是雇人代写作业违反F1学生签证？

该媒体援引消息人士声称，海关人员疑似从学生的电子设备中发现他们雇人代写作业的证据，违反了F1学生签证的规定，因此被拒绝入境。不过目前尚没有证据能证实这一说法。

亚利桑那州立大学发言人冈萨雷兹（Jerry Gonzalez）对此予以否认，称学生被扣与学术诚信问题无关。“所有学生的学业记录及签证都符合返校与入境的标准。”

发言人还表示，即便存在学术不诚信行为，也应该由校方而不是海关人员决定其去留。

亚利桑那州立大学校长麦克·克罗已向国务卿蓬佩奥、国土安全部长麦卡利南致信，要求对每个学生的个案进行评估，并重新审视海关人员搜索入境学生电子设备的做法。

《今日美国》报道截图

自特朗普上台以来，已经发生了多起国际学生遭遇入境拖延或是签证出问题的事件。

近日，一名就读密歇根州某知名大学大四的中国留学生，在从中国返回底特律国际机场时，疑因携带防弹背心，遭海关请进“小黑屋”详查，尽管这名中国留学生入关时诚实申报带了防弹背心，但海关执法人员仍拒绝让他入境，并注销其美国签证，随后将他原机遣返。

23日，一位来自巴勒斯坦的17岁哈佛大学新生也在波士顿洛根机场被撤销签证遣返，理由是“社交媒体有朋友发表反美政治观点”。

留学生入境美国受阻怎么办？中领馆发提醒

中国驻洛杉矶总领事馆官方网站8月27日发布消息，在新学期开学之际，留学生入境美国受阻时有发生，有的甚至被遣返回国。驻洛杉矶总领馆提醒留学生备齐入境资料、了解入境程序，备好校方联系人联系方式，对移民执法人员问询等给予必要配合，依法理性维护自身权益。现就入境美国的有关事项提示如下：

一、美国签证仅表明允许持有人抵达美国口岸并提出入境申请（Apply for Admission），并不能保证可以进入美国。所有抵达美口岸人员均须接受美国海关和边境保护局（Customs and Border Protection, CBP）执法人员检查，包括入境、海关和农业检查。执法人员依照美国移民法等法规，对外国人进行询问并加以检查，以决定是否允许其入境。

二、初次检查的CBP执法人员通过乘客承运人经“预先乘客信息系统—Advance Passenger Information System，APIS”传递的访客信息，依靠“跨部门边检系统—Interagency Border Inspection System，IBIS”，以及现场问询等，决定是否对入境人员进行二次检查（Secondary Inspection），也有对一定比例访客进行随机检查的情况。

三、接受二次检查人员将被带到指定区域排队等候，由另一名执法人员检查，包括进一步问询，检查行李、电子设备等。二次检查并不表示当事人一定会有问题，或必定会被拒绝入境，建议配合并保持理性、尊重。执法人员还可能要求开启手机，查阅短信及微信等存储信息，查证当事人的陈述是否属实，入境资料是否与申请签证的资料相符，是否有移民倾向等。

四、遇入境高峰时，二次检查时等候时间可能长达数小时。当事人未经许可通常不得使用手机等与外界联系，可能出现“失联”情况。无论是否被允许入境，当事人在二次检查后通常即可恢复与外界通信，建议亲友耐心等待，当事人在恢复通信后主动联系亲友，报告平安。

五、二次检查后，执法人员通常会做出允许（Admissible）或拒绝入境（Inadmissible）的决定。签字前请注意仔细阅读并确认接受文件内容。被拒绝入境后，通常会进入快速（直接）遣送程序（Expedited Removal）。快速遣送与法庭判决遣返不同，通常不可聘请代理律师，也不可向法庭起诉。当事人签证通常会被注销，一般至少5年内不准入境。如在入境时因刑事原因被扣留，当事人有权要求聘请律师。

六、执法人员也可能向当事人提供自行撤回入境申请（Withdrawal of Application for Admission），或继续申请入境两种选择。自行撤回入境申请通常不会留下不良记录，并可在境外重新申请签证后再次申请入境。如继续申请入境而实际上又不符合条件的，在执法人员做出拒绝决定后可直接进入快速遣送程序。

七、被拒绝入境原因通常有未如实申报物品，或携带违禁品， 留学生入境资料不全，或在美实际目的与签证类型不符等。无论是被拒绝入境还是自动撤回入境申请，CBP通常会安排当事人搭乘原机或最近一个航班离境。如没有合适的航班，则可能被送往移民拘押中心。

八、如遇不公正对待，应记下对方工作人员的姓名或工作编号，最好能够寻找到证人，以备事后申诉、投诉。

1.申诉。如被拒绝入境或被遣返，可填写并递交 I-212表，申请再次入境，或填写I-601表申请豁免，也可向做出遣送决定的CBP地方办事机构提交书面审查请求和支持性文件。如认为无故被拒绝入出境或延迟登机，或反复被进行二次检查，可按照国土安全部旅客纠正投诉程序（DHS Traveler Redress Inquiry Program, DHS TRIP）申诉纠正。

2.投诉。如认为自身民事权利及自由受到侵犯，可向国土安全部民事权利和自由办公室（Office for Civil Rights and Civil Liberties）投诉。如认为执法人员存在执法不当或歧视性做法，可在线向美国国土安全部投诉。

3.应诉。如在入境时被扣留进行刑事犯罪调查，可当即要求聘请律师。

九、在执法人员同意的情况下，当事人可联系驻美使领馆。驻美使领馆将根据情况和要求，进一步了解情况或提出交涉，但无法保证一定能进入美国。

十、更多关于入境美国的信息，建议认真浏览驻洛杉矶总领馆官网发布的文章：中国公民旅居美国手册（入境篇）；注意：美国边境执法部门查验入、出境旅客电子设备；《旅居美西南—风险防范与应对》（PDF电子书）；《在美国与执法人员打交道注意事项》。

2019-09-01 00:19 来源：侨报网综合