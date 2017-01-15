EB-5投资移民恐发生重大调整！

过去一年多以来，有关美国投资移民EB-5项目可能要发生变化的声音一直不绝于耳，国会也依旧在辩论新法案，重大改革势在必行。最新消息称投资移民的额度将会把标准最低投资从100万美元提高到180万美元，而目标就业区标准最低投资从50万美元上调至135万美元。

修筑移民高墙 门槛变高 最低投资额或大幅上涨

12日，联邦公报网站(https://www.federalregister.gov)刊发将于本周五公布的国土安全部(Homeland Security Department)的投资移民签证EB-5规定修改建议(EB-5 Immigrant Investor Program Modernization)，并征求公众意见。建议中的新规定将申请移民签证的最低标准投资金额从100万美元提高到180万美元，将目标就业区(TEA)最低投资标准从50万美元提高到135万美元。

在即将公布的文件中，国土安全部说，投资金额增加将保证该项目要求现在的投资数额相当于1990年国会制订该规定时的价值。

国土安全部说，标准最低投资从100万美元提高到180万美元，这一变化是根据从1990年到2015年的消费者价格指数(通胀率)进行调整得出的。

文件称，对于主要是在目标就业区做生意而投资新商业的最低投资从50万美元提高到135万美元。目标就业区最低投资金额相当于标准最低投资的75%，而不是过去的50%。

此外，国安部还建议从新规定生效之后，每五年按照通胀率调整一次最低投资标准。对于目标就业区，国安部建议修改其定义，保证它更能反映国会的意图。国安部建议允许超过2万人口、失业率相当于全国平均失业率150%的任何城镇都能成为目标就业区。目前，只有州府划定的市镇并要求它们通过呈交I-526表格提供能保护EB-5投资者的证据才能成为目标就业区。国安部建议取消州划定某些地理或政治区域为高失业地区的权力，由国安部直接划定。

文件还说，公众书面评论必须在今年4月11日之前通过电邮或邮件寄到美国公民和移民局(USCIS)。

EB-5签证全称为移民法职业移民项第五类优先移民签证(Employment Based Fifth Preference)，该签证规定从1991年生效实施。

根据该签证原有规定，一名外国人最低投资50万美元给某一至少能够产生10个工作机会的项目，便可申请绿卡。

对于有钱的外国投资者来说，这个方案为他们提供了获取美国合法居留权的方便途径。最近几年来，这个方案越来越受欢迎。从前年以来，不到财政年度结束，全年的一万个签证定额提前几个月用完。《纽约时报》提到，80%的投资移民签证申请来自中国。

为孩子办移民 投资移民成中国投资人的“美国梦”

侨报编译陈沉报道，西海岸，美国最好的海岸。这肯定是EB-5投资人的所念所想。美国商务部近期的一项报告显示，这些投资人中的大部分人选择在加州生活。从2009年到2014年，超过8000名EB-5投资人携家人一起定居在加州，这个数字占据全美拥有EB-5签证人数的一半还多。

洛杉矶地产新闻网站The Real Deal12日报道，EB-5移民的第二大热门居住地就逊色很多了。纽约同期约有1500名持有EB-5签证的移民。报告发现，2012年至2013年间，“金州”有约有15亿美元流经地区中心，用于38个项目，纽约共有12亿美元用于17个项目。

尽管专家表示，这些数据近年来或许将会有所衰减，但不论是从商业潜能还是从生活质量来看，他们都低估了加州容纳外国投资人的能力。

“洛杉矶什么都有——优质的学校，海滩，开车不久就能到滑雪场。”来自贝弗利山庄(Beverly Hills)地产中介公司Nourmand & Associates的迈克尔·努尔曼德(Michael Nourmand)说，“并且这里的消费更能让人接受。尽管人们在纽约赚钱更多，但这里的房价更便宜，你还能有一个后院。”就居住地来说，爱乐之城(La La Land)的魅力是很明显的，因为这里常年日照充足，还有着影响深远的文化烙印。另外一个吸引人的地方在于，大多数EB-5投资人都是华人。而洛杉矶县从不缺少众人皆知的中国飞地，比如圣盖博谷的亚凯迪亚(Arcadia)。

地产中介表示，尽管一些买家仅把买房子当做投资，但大多数的中国买家都想要买一栋能够长久居住的房产，这样他们的孩子就能够在美国接受教育。学校的质量直接决定了中国买家会选择附近的哪些街区。在圣盖博谷之外的地区，白金三角街区(Platinum Triangle)是一个好去处。

客户选择的价格区间也不尽相同。努尔曼德的中国客户一般会选择售价在300万美元至1200万美元之间的房子。

另一家地产中介公司Coldwell Banker的皮特·黄(Peter Wong)则表示，他的客户更愿意选择价格在200万美元至800万美元区间的住宅，并且他们经常会付现金或是支付45%至50%的首付。John Aaroe Group’s Beverly Hills公司的总裁萨利·福斯特·琼斯(Sally Forster Jones)称她曾见过6000万美元的交易，但那只是例外。

投房产购新居 地产投资吸力大 中国人爱买新住宅

“对于中国人来说，贝弗利山庄以及其他一些贵族街区比如贝莱尔(Bel Air)和荷尔贝山(Holmby Hills)都极具吸引力。”努尔曼德说。他还表示，相比旧房子，中国买家更喜欢新住宅。

但是近些年来，因为国内经济减缓，中国买家的数量已有所减少。福斯特·琼斯说：“现在，我这里中国客户的数量只是之前的一部分。”

Cox Castle & Nicholson公司的一名律师格雷戈瑞·坎斯(Gregory Karns)告诉The Real Deal网站：“加州能吸引到很多投资，因为它地域辽阔，人口众多，EB-5只是一个创造工作岗位的项目。”

坎斯说，相比在纽约，投资人在洛杉矶还能获得更高的回报。因为洛杉矶有更加利好的资本化率和承销条款。

仅仅在洛杉矶城区，中国公民在大型项目上的投资就达到了数十亿美元。绿地集团在美所投资的大型项目Metropolis就是由EB-5赞助的房产项目之一。

但坎斯表示，随着投资人转向资本化率更低的地区，通过EB-5流入洛杉矶的资金流正在趋于平稳。

“我已经看到这些投资人将目光转向波特兰(Portland)、奥斯汀(Austin)以及波士顿(Boston)附近。”坎斯说，“他们正在向别处发展。这里存在一个学习曲线，但是低资本化率将最终让他们放弃三大选择：纽约、旧金山和洛杉矶。”

近些年以来，美国的外国买家已经有所减少，然而EB-5项目的调整或许还将加快减少的速度。

公民及移民服务局周四(12日)给出建议，在一些失业率较高的地区，获得EB-5签证的最低投资额将作上调。与此同时，国会也正在考虑进行一些改变。其中包括将最低投资额提升至180万美元，还有将针对工程项目出台更加严格的质量标准。

公示期可发声 张军律师：利益攸关方要积极发声 促成“善法”

侨报记者苏红报道，投资移民签证EB-5大幅涨价已进入公示阶段，在社区也引发焦虑情绪。对此，联邦法院出庭律师张军表示，美国所有的法规出台之前，都需要有一个公示期，此番投资移民签证EB-5规定修改建议公示期在4月11日结束，预计在今年六七月份就有可能完成所有的程序，而成为一项正式法律。

张军律师认为，作为一部上个世纪90年代初颁布的法律，投资移民政策到现在一字未改、从未涨价，此次官方以消费者指数为由进行调整，也许是有其一定合理性。但尽管已历经25年，但翻一倍的涨价幅度仍然引起了移民社区的焦虑。对此，官方应出台解释文件以正视听，充分化解社区的恐慌情绪。

张军律师强调，在3个月的公示期，利益攸关者必须掌握机会充分表达自己的意见。比如：(1)近些年来使用投资移民项目的绝大多数来自中国大陆，由于申请人太多，出现了两年左右的排期，如果现状不改变，排期可能会更长。如果投资价格大幅涨价，那么排期配额的部分，要么能够增加，要么能够让中国大陆能够使用其他国家没有用完的配额。(2)在投资的过程当中，投资项目的商业计划发生变化，排期又得重新开始，新法律应对此充分考虑。如果投资者目前并没有明确的项目，也不能盲目地因为要涨价而随意选择投资项目。(3)因为目前投资移民的过程拖得很长，投资人的孩子在这个漫长的过程中变成了移民法上的超龄儿童。如何保护这个群体，新法律应当给予更多的照顾。(4)任何一个法规始终要不忘初心。投资移民帮助美国经济，改善美国就业。外国投资人做了卓越贡献，在立法时应尽量向他们靠拢，比如新法律之下，移民局允许投资人改变投资计划。(5)在强调投资人的资金必须合法的同时，新法律也必须考虑每个国家的法律、税收制度和遗产继承制度都不一样，新法规也可以稍加注重灵活性。

“要积极、勇敢发声。”最后，张军律师敦促利益攸关者充分、积极表达自己的意见，使之成为一部“善法”。

侨报网综合–Jan 13, 2017,11:55