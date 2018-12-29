EB-5 投资移民时代已经终结？

由于参议院未能通过其边境建墙预算，特朗普总统拒绝签署国会通过的联邦预算案，导致12月21日起，美国联邦政府关门。与联邦预算案绑定，等待延续决定的EB-5区域中心计划受影响，同样暂停搁置。

这是否意味着美国EB-5投资移民时代已经结束？

纵观20多年EB-5投资移民及区域中心项目历史，美国法律政治学者张军表示，虽然不认为这次政府临时关闭导致EB-5投资移民项目死亡，但是EB-5项目的确面临很多问题。

他解释，EB-5投资移民项目分为两大部分，包括传统的直投移民方式及区域中心项目。美国国会1990年通过EB-5投资移民计划，1992年的拨款法案修订了EB-5计划，创建移民投资人“试行计划”（pilot program），即区域中心项目，允许外国投资人将他们的投资集中于区域中心组建的更大的项目中。此后，区域中心项目试行法案一直被定期审核，每次有效期大约1-3年，到期再审核重新授权延期。

张军认为，毫无疑问，EB-5投资移民计划及区域中心项目，为美国经济注入资金（即投资款：普通地区100万元，高失业率地区50万元），并创造就业机会（每个投资人解决10个以上就业，维持2年），初衷用意助力经济发展没问题，虽然经过多年的发展有起伏。

从1994年起，最早的两家EB-5区域中心成立，到2007年底，USCIS仅核准11个区域中心。2008年，奥巴马入主白宫，区域中心的数目几乎翻了一番。此后迅速增长，2017年5月达到883家。由此产生数10亿美金的资本投资，创造了数万个就业机会。其中，区域中心申请占所有EB-5投资的95%以上。这被称为未花费美国纳税人一分钱，创造就业并获得投资，促进经济。

尤其在奥巴马就任总统时，2008年金融危机刚结束，因此支持更多使用EB-5投资。但是经过这些年的发展，EB-5区域中心项目确实出现了良莠不齐的情况，很多人一蜂窝涌入，难免出现各种各样的问题，这符合市场规律。所以，隔一段时间做必要的整改，是必要的。

EB-5区域中心出现的负面问题引起美国证监会（SEC）及移民局的高度关注。区域中心数量多，良莠不齐，加之某些中介宣传不实，问题被掩盖，导致很多投资人并不真正了解他们投资的项目究竟如何。一旦区域中心的投资无法推进，如某个开发项目推进不了，卷入其中的投资人势必潜在受到影响。这几年全美各地纽约，拉斯维加斯，洛杉矶等出现问题，甚至被关闭的区域中心比比皆是。就这一角度看，EB-5投资移民确实进入了低潮，到了需要重新整合的时期。

张军认为，EB-5投资移民的两大类中，区域中心问题最多。直接投资部分，相对自己决定及亲自投资经营餐馆或一个企业，自己能够控制资金，也可以严格按照移民局的要求去做，会好一些。

此外，由于EB-5投资移民计划每年只有1万个配额，全球各个国家共同分配，能分给中国大陆出生者的配额非常有限，因此配额原因排期时间越来越长；而移民局主要针对区域中心的审查（如项目业务进展如何，创造就业情况等）越来越严格，也造成审批时间变长。

从1990年代EB-5计划开始到现在，目前的确进入到最低潮的阶段。但是EB-5投资移民项目遇到的问题与这次政府关闭没有直接的联系。

历史上，EB-5投资移民计划每隔1-3年就可能遭遇日落期，唯一针对的是区域中心。1992年为增加外国移民投资创造的区域中心项目，国会议员们认为是新鲜事物，所以每隔几年需要拿回审阅，看看情形怎样。每次日落期之前，都会有类似的讨论和猜测，诸如区域中心是否要被取消或者修改？是否会增加投资额，或增加就业？等等。但是，从区域中心最初创立到现在，即使到了日落期，也会通过另一个法案继续延期。因此，一般认为，这次也一样倾向延期。

张军表示，尽管在特朗普时代，发生任何事情或许都有可能，但美国三权分立的制度，总统受制衡。目前，最大的问题是总统和国会的分歧。尽管现在的国会参众两院是共和党人的天下，但是总统与国会就政府的预算谈不来政府关闭，可见白宫与国会分歧之严重。而2019年1月3日，新一届国会两院议员就任上班，国会众议院将成为民主党的天下，所以特朗普一直希望推动的不同版本移民改革（包括EB-5投资移民计划），将更加不容易推动。

共和党人自己完全掌握国会的情形，都无法达成共识，以致政府关闭，更何况众议院将由民主党掌控的情形，能够达成什么令人悲观。

乐观的一面看，张军认为，对现行的美国移民法，无论喜欢或不喜欢，一时半会儿应该不容易改变。包括区域中心的议题，改变法律必须国会两院与总统的配合，看不出双方有什么理由就此迫切需要解决。但是，移民局加大审核力度，加强区域中心管理，关闭不合格的区域中心等一直正在进行。关闭区域中心不需要改变法律，只需要移民局的审批核准程序。目前，被美国证监会SEC及移民局严格审核调查的区域中心，包括一些律师，不在少数。如果说特朗普政府关闭终结区域中心，他做不到，需要修改法律。

2018-12-28 23:16 来源：侨报网