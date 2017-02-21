F1嚴查 留學生被查「手機」 遣返

近日又有華裔留學生持F1簽證在洛杉磯國際機場入境時遭抽查，不料被海關要求查看手機後，發現該同學有非法工作、考試代考的問題，海關便決定立刻遣返這名學生，另外兩名學生則以「英文不好」、「成績不佳」的理由遭遣返。機場工作人員直言：「留學生一直都是海關的嚴查對象」。

華裔留學生汪同學趁學校放假回國一個月，在中國過完農曆新年於上周日返回美國，當他在洛杉磯國際機場入關時被例行抽查，並被工作人員送入「小黑屋」進行二次審查。一進入小黑屋，海關就要求汪同學交出手機，工作人員打開汪同學的微信查看與好友的聊天記錄，發現汪同學與一名好友的對話內容，涉及代考等違反校規的行為，聊天內容為對方讓汪同學幫忙找人代考，最後汪同學並沒有答應，不過海關懷疑，汪同學有代考仲介的嫌疑，屬於「非法打工」，因此決定將他遣返。

汪同學覺得冤枉，但事實擺在眼前，在海關處留下污點只能回國。身邊的好友分析，汪同學遭到遣返主要原因就是「代考」惹的禍，但是除此之外，其學業也並沒有很大突破。他原本早應該讀大學，可幾年來輾轉於巴沙迪那社區學院（Pasadena City College）和東洛杉磯社區學院（East Los Angeles College），至今也沒有轉入一所大學，再加上現在學校都已經開學，汪同學這才從中國度完假回來，令人質疑他這些年拿著學生簽證，在美國到底做了什麼？

移民局明確規定，持F-1學生簽證入境美國的人，其目的只能是讀書，除此之外任何行為都違反移民局規定。

有華裔留學生表示，在美國求學七、八年，每年暑假回國但每次回程入關都相當順利，從未聽說有「隨機抽查」被帶入小黑屋進行二次審問這種事情，但是最近頻頻聽說有留學生入境遭到遣返，感覺氣氛好緊張，「一直以為持B-1/B-2旅遊簽證的人才是海關審查的重點對象」。

洛杉磯國際機場工作的劉先生表示，持F-1簽證的留學生一直都是海關的嚴查對象，每天被帶進小黑屋最多的也是這些學生，他們的確會面臨隨機抽查，有的學生英文不好，一下就被遣返了。然而海關認為，英文不好怎麼念書？劉先生解釋，若英文不好的學生第一次入境還好，「如果是回國再回來的簡直就是找死」。所謂「英文不好」，劉先生表示，是指該留學生對海關人員問的基本問題都聽不太懂，明顯對英文的理解力有問題。

他說，14日晚上就有兩名華裔留學生遭遣返。一個是英文不好，另一個94年出生的男生則是成績不好。當時海關官員問該男生，為什麼從普通大學轉學到野雞學校，該男生回答，因為GPA只有一點多。美國一般正規大學都有明文規定，如果學生連續兩個學期的GPA都低於2.0，就會被自動退學。而這位同學因為成績不好，被大學退學後又轉入一個野雞學校掛身分，而且自己承認GPA只有一點多，最後被海關以成績太差為由，遭到遣返。