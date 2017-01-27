H-1B改革、EB-5投资移民关停！国会大佬，能让我们安心过个中国新年吗？

H-1B改革议案真的来了，这份由加州众议员Zoe Lofgren倡导的H-1B改革议案正式提交众议院。另一方面，参议院也出面拿EB-5投资移民项目搞事情，提出“关停EB-5投资移民项目”！
- Lofgren议员提出：H-1B名额应该进行优先分配，分配的主要标准既是薪资水平，薪资水平应该由签证使用者工作的种类、所具备的技能水平、以及工作地点等因素决定。例如，如果某公司能够向其外籍员工支付200%的现行工资标准，那这个公司就应该优先获得H-1B名额。
Lofgren议员的这项提议主要是为了阻断外国外包公司滥用H-1B抽签制度、使用外国廉价劳力取代美国本土员工。
- 另外，Lofgren议员还从硅谷利益出发提出：每年应该有20%的H-1B名额分配给Startup创业公司，她对这类创业公司的定义是员工人数在50人以下的小规模公司。
- 为了进一步缓解H-1B的申请压力，Lofgren议员建议取消职业绿卡按国家分配数量。目前，每年移民局会分配每个国家职业移民绿卡的发放数量，像出生于中国、印度这样的的职业移民大户国家的申请人往往要等待多年排期，而在等待绿卡排期期间大家往往都只能使用H-1B在美国境内工作，而H-1B又限制了其可以工作的雇主，导致很多员工面临着“在一棵树上吊死”的困境。
据非营利性组织预估，目前美国境内有150万左右的外籍员工在等待职业移民绿卡。
议案的内容并未正式公布，但从EB-5投资移民行业流出的消息显示内容很简单，议案本身的标题已经概括了一切。
毕竟川普总统自家生意也曾在投资移民项目中受益不少，知道了它的好处川普未必舍得对EB-5下死手，再加上还有众多利益相关者的强大势力，最终的改革结果未必向上述两个提案中的要求这么极端，要么涨价涨上天、要么直接关停，但EB-5投资移民改革在2017年应该不会再是狼来了，这回狼真的要来了！如果真有投资移民美国打算的投资人此时不建议再继续观望了，再等下去可能真的要等成一场空了。
来源：小纽美国法律咨询