H-1B改革、EB-5投资移民关停！国会大佬，能让我们安心过个中国新年吗？

H-1B改革议案真的来了,这份由加州众议员Zoe Lofgren倡导的H-1B改革议案正式提交众议院。另一方面,参议院也出面拿EB-5投资移民项目搞事情,提出“关停EB-5投资移民项目”!

这周末是我们中国传统春节,美国国会的大佬们,你们能让我们安心过个年吗?

Lofgren版H-1B改革议案

Lofgren议员提出: H-1B名额应该进行优先分配,分配的主要标准既是薪资水平,薪资水平应该由签证使用者工作的种类、所具备的技能水平、以及工作地点等因素决定。 例如,如果某公司能够向其外籍员工支付200%的现行工资标准,那这个公司就应该优先获得H-1B名额。 Lofgren议员的这项提议主要是为了阻断外国外包公司滥用H-1B抽签制度、使用外国廉价劳力取代美国本土员工。

例如,如果某公司能够向其外籍员工支付200%的现行工资标准,那这个公司就应该优先获得H-1B名额。 另外,Lofgren议员还从硅谷利益出发提出: 每年应该有20%的H-1B名额分配给Startup创业公司 ,她对这类创业公司的定义是员工人数在50人以下的小规模公司。

,她对这类创业公司的定义是员工人数在50人以下的小规模公司。 为了进一步缓解H-1B的申请压力,Lofgren议员建议取消职业绿卡按国家分配数量。目前,每年移民局会分配每个国家职业移民绿卡的发放数量,像出生于中国、印度这样的的职业移民大户国家的申请人往往要等待多年排期,而在等待绿卡排期期间大家往往都只能使用H-1B在美国境内工作,而H-1B又限制了其可以工作的雇主,导致很多员工面临着“在一棵树上吊死”的困境。 据非营利性组织预估,目前美国境内有150万左右的外籍员工在等待职业移民绿卡。 加州众议员Zoe Lofgren隶属民主党,向来代表硅谷利益是硅谷高新技术产业公司在国会的发声筒,这次她提出的改革议案重点主要放在提高H-1B薪资方面。

Lofgren议员这份听上去不错、为H-1B使用者着想的议案目前比较孤掌难鸣,她必须在国会再找至少一位支持者才能引起国会的重视,比起周一小纽为大家介绍的查克-格拉斯利和迪克-德宾“联合出品”的H-1B改革议案,Lofgren议员的这份议案分量太轻。

查克-格拉斯利和迪克-德宾,一个隶属共和党,一个隶属民主党,却在H-1B改革问题上意见高度统一。两位都是党内响当当的铁腕人物,查克-格拉斯利是参议院司法委员会的主席,迪克-德宾是参议院少数党领袖助手,是民主党在参议院的二号领导人物。也正因查克-格拉斯利参议院司法公正委员会主席的身份,他们这项议案将被列入司法程序的快速通道。

关停EB-5投资移民项目?

关停EB-5投资移民项目的消息更为惊悚… 有“灭绝师太”之称的加州参议员Dianne Feinstein联合查克-格拉斯利(没错,你有看到了这位大佬的名字),正式推出了名为“A bill to terminate the EB-5 Visa Program and to reallocate the employment creation visas to the other employment-based visa classifications”的议案,提出关停EB-5项目,把每年预留EB-5的名额分配给其它职业移民类别。

(截图来自congress.gov,版权属于原作者)

参议员Feinstein是参议院司法委员会副主席,这回一起和主席格拉斯利一起推出参议院版EB-5关停议案,分量不容小觑。 议案的内容并未正式公布,但从EB-5投资移民行业流出的消息显示内容很简单,议案本身的标题已经概括了一切。

前有上一周国土安全部DHS正式提出的《EB-5投资移民项目现代化改革》,提议将EB-5投资移民最低投资金额上调至180万美金,投资TEA投资金额上调至135万美金,并且提议根据城市消费者物价指数CPI-U,每五年调整一次投资移民最低投资金额标准,后有参议院两位重量级大佬提出关停EB-5项目,嚷嚷着好多年的投资移民改革也许就要在今年实现了… 毕竟川普总统自家生意也曾在投资移民项目中受益不少,知道了它的好处川普未必舍得对EB-5下死手,再加上还有众多利益相关者的强大势力,最终的改革结果未必向上述两个提案中的要求这么极端,要么涨价涨上天、要么直接关停,但EB-5投资移民改革在2017年应该不会再是狼来了,这回狼真的要来了!如果真有投资移民美国打算的投资人此时不建议再继续观望了,再等下去可能真的要等成一场空了。