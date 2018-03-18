中国人不再热捧 移民局数据：投资移民美国的数量减少

美国移民局官网公布了2017年财政年度（2016年10月1日-2017年9月30日）投资移民（EB-5）的最新数据。

据搜狐报道，美国移民局官网公布的2017年财政年度投资移民信息如下：

●移民申请（I-526表格）递交数量为12,165户家庭（2016财年为14,147）：递交数量减少。

●共审批12,243份申请（2016财年为9,367），其中通过11,321份申请（2016财年为7,632），通过率为92.5%（2016财年为81.5%）：审批量、通过率提高。

●共有24,992份申请积压在案等待审批（2016财年为20,804），积压量比2016财年增长17.7%（2016财年为20%）：积压比例减少。

表格中2017财年积压量总数94,976这个数字有误，因为第四季度的积压量就是截至财年底的积压量，前三季度的积压量不应重复计算。

按季度分析（I-526）：

●第一季度通过率最高（93.4%），最低为第三季度（89.6%）；

●递交量最高为第三季度，其次为第一季度，2017年4月和2016年12月的EB-5政策截点触发了高递交量；

●积压在案的数量基本维持在2.4万份申请，虽然移民局有在I-526审批环节增聘人手（目前I-526审批时间约26个月），但积压情况仍颇为严重。

*橙色线为积压案件量，黄色为收件数，绿色为批准数，蓝色为拒绝数

条件解除（I-829表格）数据分析

●2017财年平均通过率为97.91%，第四季度，I-829的批准率高达99.41%（2016财年为95.34%，自2011财年以来平均通过率维持在95%左右）：I-829通过率为近年最高。

●2017财年移民局共收到2625份申请（递交量比2016财年减少了24%），其中审批了2589份申请（2016财年为1,844），通过了2644份申请（2016财年为1,758）：审批数及通过数都大幅增加。

●目前积压在案（Pending待审批）的数量为6,735户（2016财年为6,309），积压情况仍然颇为严峻（I-829审批平均时间已经超过27个月）

*橙色线为积压案件量，黄色为收件数，绿色为批准数，蓝色为拒绝数

近日，美国白宫下属信息与规章事务办公室(OfficeofInformationandRegulatoryAffairs,OIRA)，在官网www.reginfo.go更新了美国移民局EB-5改革方案实施时间日期，从今年9月1日时计划的2018年4月提前到了2018年2月。

移民局改革方案一旦实施，将对投资者造成巨大的负面影响。首当其冲，就是大幅增加最低投资额，投资人移民将要花3倍的钱、解释3倍的资金来源：

1.目标就业区(TEA)项目的投资额，从100万涨到180万；

2.非目标就业区(non-TEA)项目的投资额，从50万涨到135万；

法案变革随时会发生，平价移民美国的机会正在流逝……

其他内容还包括：

1.变更TEA（目标就业区）定义；

2.区域中心的认定、维持以及关停。

中国人不再热捧EB-5

据侨报网此前的报道，多年来，EB-5投资移民项目一直以其高性价比受到中国有钱人的青睐，相关签证甚至经常被称作“黄金签证”。然而，最近有媒体惊呼：中国人似乎正在失去对这个移民项目的兴趣。

所谓EB-5，是美国移民法中针对海外投资移民设立的移民签证类别。投资移民项目于1990年开始施行，旨在为美国创造就业机会，按照不同地区的就业情况，充分就业地区的投资额不得低于100万美元，不充分就业地区的投资额不得低于50万美元，每年总共有1万个名额。

后来发展出来的EB-5门槛最低，只需向某个获得移民局批准的开发项目投资50万美元，而不必自己单独创业经营，申请获准后即可得到临时绿卡，两年后若投资项目通过审验合格，就可以拿到正式绿卡，成为美国永久居民。投资者一人申请，配偶和21岁以下未婚子女均可同时获得绿卡。

相比其它移民途径，EB-5尽管有风险，但投资少、见效快，因此很受中国有钱人的追捧，以至于原先名额用不完、无须排队变成了名额不够用、排队等待名额的时间越来越长。

多年来，中国人一直是申请EB-5投资移民项目的主力人群，每年申请人数多达数万人。但是，有线电视新闻网财经频道（CNNMoney）9月29日的报道指出，移民业内人士已经注意到，在申请排期过长中国收紧资本外流管制措施的双重打击下，今年申请EB-5“黄金签证”的中国人明显减少。

移民律师罗纳德·克拉斯科认为，在某种程度上，EB-5投资移民项目受到中国人的追捧，使中国成了“受害者”，因为该项目导致大量资本从中国流入美国。

近几年，由于递交申请的中国投资者越来越多，造成EB-5案件大量积压，很多申请者需要等待好几年才可能获得签证。与此同时，中国政府收紧购汇管制措施，每人每年最多只有1万美元的购汇限额，严防资本外流。

另外，EB-5投资移民项目一直饱受诟病，被指责为向外国人出卖美国绿卡，一些国会议员一再要求废除它，因此前途未卜。由于这些不利因素，中国投资者对EB-5移民项目的兴趣逐渐降温。

有线电视新闻网财经频道根据政府公布的数据分析指出，过去两年，申请EB-5移民签证的外籍人士中有8成是中国人。联邦国土安全部提醒，由于申请人数过多，造成案件大量积压，目前申请者可能需要等待10年才可以拿到正式绿卡。

这种情况使得不少潜在的中国投资者失去了对EB-5移民项目的兴趣。北京的李女士原来打算通过投资移民帮儿子拿到绿卡，然后把孙子送到美国上学，但现在排队过长使她改变了想法。她说：“我感觉为了一张美国绿卡等上这么多年太不理智了。”

旧金山要等到2022年

多家电视台的联合调查发现，全美移民法庭的案件积压空前严重，部分移民案件要等待1000天以上才会处理，而旧金山地区移民法庭甚至把审理日期排到了2022年7月。

据全国广播公司（NBC）旧金山湾区电视台报道，简单说来，造成这种情况的原因是移民执法部门没有那么多法官和工作人员去处理堆积如山的案件。

全国移民法官协会主席丹娜·马克斯（Dana Leigh Marks）法官说：“法官们痛苦，我们所服务的社区也很痛苦……很多人告诉我们，如果被遣送回国，他们担心生命安全。那简直是死刑惩罚案。”

非法移民胡安娜（Juana）就是其中一例。正寻求庇护的胡安娜说，她在危地马拉遭强奸时，攻击者说，如果报警就杀了她，“我当时多次痛哭……到了这里，我感到安全”。她目前和8个月大的婴儿在湾区，还有两个女儿在危地马拉。

由于她们仍有风险，媒体没有公布胡安娜和另外7名接受采访的非法移民的全名。

胡安娜说，拿到文件时非常高兴，但是今年初她到了旧金山移民法庭时，她得到合法庇护的机会突然消失了，因为法官生病，突然取消了她的案件。那就意味着她最早在明年之前不能出庭，迫使她把女儿继续留在危地马拉。“我想她们，为她们而哭，”她说。

同样来自危地马拉的38岁非法移民巴西洛（Basilio）和妻子玛加丽塔（Margarita）及家人都在寻求政治庇护。他说，他在危地马拉遭到殴打和生命威胁，只因为他支持家乡市长的政治反对派。

虽然他和妻子及两个儿子已经逃到美国，但留在委内瑞拉的其他家人仍然面临威胁。由于法庭还没有审理他的案件，他无法与留在那里的子女团聚。他的出庭日期被安排在2020年。

社会正义合作（Social Justice Collaborative）律师加格纳斯（Gautam Jagannath）说，他和合伙人亚布拉罕（EmilyAbraham）于2012年在奥克兰建立非营利的法律团体，代表巴西洛、胡安娜等数百名非法移民。而联邦移民法庭对于那些客户的裁决攸关生死。但是，移民法庭审案速度缓慢和缺乏资源就像交通法庭一样严重。

亚布拉罕说，社会正义合作代表的大多数人都是证据充分的庇护案，希望能得到及时审理。事实上，她和加格纳斯提交证据之后，在法庭上输掉的案子很罕见。

她指出，随着全国仇恨移民的论调升高，那些客户因为移民法庭推迟审理而遭受的压力剧增，许多人在等待审理期间处于恐惧中。

加格纳斯说，有些案件被推迟4年多，有些案件排期到2022年。

根据雪城交易记录清算行（TRAC）的数据，移民法庭到2017年7月共有61万7527个移民案待审。尽管特朗普发出了更多遣返令，积压案件却比2009年增加了1倍多。

法律专家和数据显示，现在全美58个移民法庭只有334名移民法官。这意味着一名法官平均要审理1800个案件，有些法官的待审案件实际上超过了5000个。

丹娜·马克斯法官说，案件积压严重已持续10多年。她现在有3000个案件待审理。而法庭人手不足状况只有国会能解决。

尽管国会近期批准拨款增加65名法官，马克斯说，只有再增加200名法官，案件积压状况才会改善。由于特朗普下令要部分移民法官前往美墨边境地区，案件积压仍在继续恶化。

旧金山移民法庭平均等待时间为全美最长，达1113天。它的最远排期为2022年7月，也超过任何法庭。 马克斯法官说，久拖不审，旧案也往往更为复杂化，因为证据可能过时。此外，人们可能与证人失去联系，很多人说他们如果被遣送回国可能丧命。

2018-03-18 12:28 来源：侨报网综合