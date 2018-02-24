为防止H-1B滥用 美国移民局将加强保护措施

22日，美国公民与移民局（USCIS）发布新的政策备忘录，这项新规旨在防止H-1B工作签证项目被滥用，并立即生效。该规定提高了H-1B工作签证的监管要求，规定雇主提供更细致的证据，证明他们与在第三方工作场所工作的雇员之间是符合工作签证要求的合法雇佣关系。

图片来自USCIS官网

据美国中文网报道，移民局指出，H-1B工作签证通常允许外国雇员为特定的、支持其身份的美国雇主工作。在许多就业情况下，工作地点会发生变化。移民局从现在开始可能要求雇主提供更详细的文件资料，以确保其雇员在第三方工作场所工作时与雇主保持合法的雇佣关系。

移民局在这份政策备忘录中澄清了涉及为在一个或多个第三方工作场所工作的雇员提交H-1B工作签证申请的监管要求，明确指出雇主必须为这些员工提供合同和相关行程。

这个更严格的监管要求从2018年2月22起施行。为了批准涉及第三方工作场所的H-1B工作签证申请，申请人（雇主）必须以优势证据表明，受益人（雇员）将从事专业职业；申请人必须在所申请的工作签证有效时期内保证与受益人的雇佣关系。

如果H-1B工作签证的受益人被安排在第三方工作场所，申请人必须证明他们在该请求所要求的整个时间内对该受益人的专业职业有特定和非投机资格的安排。

尽管H-1B工作签证申请可以被批准3年有效期，但移民局将酌情把审批期限限制在一段时间内，证明受益人将被安排从事非投机性工作，并且申请人与受益人将保持必要的雇主和雇员关系。 移民局强调，这份政策指导方针和特朗普“买美国货、雇美国人”的行政令以及保护美国劳工的指令相一致。以就业为基础却规避了移民法中劳工保护规定的工作签证申请，不仅在工资水平、就业机会方面伤害美国劳工，也会伤害申请涉及的外国劳工。

进行新的审查让雇主担忧

机构数据显示, 2017年1月至8月, USCIS向 H-1B 签证申请发出85265份材料补交要求, 比一年前同期增长45%。

在2017年的前8个月里, 移民局收到的所有H-1B 签证申请中, 大约有27% 得到了材料补交要求。在前一年的8个月期间, 在奥巴马政府下, 美国移民局收到的所有 H-1B 签证申请中, 约有19% 收到了材料补交要求。一些申请可能收到了不止一个补交要求。

补交材料增加了雇主花费在 H-1B 申请和法律费用的律师的指导获取和提交的额外信息。加强对H-1B 签证申请的审查, 可能会使一些公司，特别是预算更紧的小企业，慎重考虑雇用外籍工人。西雅图移民律师沃森说, 随着技术使员工更容易远程工作, 另一些人正在考虑在加拿大、墨西哥和其他国家开设办事处。

“人们和企业不等待政府,” 与中小型企业合作的律师沃森说。”企业将继续开展业务。他们只会找到创造性的方式去做。”

律师表示, 随着苹果、谷歌和其他科技公司在全球范围内的扩张, 企业也可以选择将工作推向海外。硅谷的科技公司和其他雇主称, 他们需要更多的 H-1B 签证, 目前H-1B签证每年限制在 8.5万, 雇用他们在美国找不到的人才。但一些立法者和工会提出了一些担忧, 即公司正在使用签证计划来取代美国工人。

2018-02-23 16:43 来源：侨报网综合