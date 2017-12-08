了解美国EB-5投资移民申请程序

根据美国移民局的信息 ，为了吸引外资，创造就业机会，刺激经济增长，1990年， 美国国会通过EB-5投资移民法案， 鼓励外国移民投资者通过投资创办新企业， 投资困难企业获得美国永久居留权。 每年允许签发10000个EB- 5投资移民名额给符合要求的投资移民申请人。

刚开始时，美国政府并不允许以区域中心的方式来进行投资移民。 1992年起，移民局根据促进经济增长的提案，指定区域中心（ Regional Centers）投资项目，定期更新授权， 并预留3000个EB- 5投资移民名额给投资到区域中心的移民投资者。

所以，EB- 5投资移民包括基本的直投移民与区域中心项目投资移民两种形式。 二者最大的区别是，直投移民投资需要投资人自己创建公司， 亲力亲为管理及经营营收；区域中心的投资方式， 则是把钱投给移民局核准的区域中心或其代理人推荐的项目， 成为某个项目的合伙人或股东（有限投资人）， 委托区域中心或其项目经理人全权代理，经营管理投资项目。 二者都有最低投资金额的限制， 包括移民投资者在美国境内投资100万美金创办新企业， 抑或在高失业率或人口稀少的偏远乡村等目标就业区（ Targeted Employment Area）投资50万美金。

对于直投投资人，要求在I-526申请表格批准后的两年内， 创造就业岗位，直接雇用10个以上全职美国职员等。 对于投资区域中心项目的投资人， 需要证明区域中心正在按移民局批准的商业计划运营。 如果满足兑现对移民局各项要求的承诺， 两年后可以申请永久居民绿卡。

据洛杉矶王婧律师介绍，EB-5投资移民申请大概步骤包括：

首先，向移民局递交“外国企业家投资移民申请”之I- 526表格，附件包括所需投资资金合法证明， 以及商业计划等证明文件，附申请费1500美金。 移民局需要半年至一年时间审理申请。

其次，为申请身份调整。I-526获批准以后， 申请人可以开始申请“条件绿卡”（Conditional Green Card），亦即临时绿卡，向移民局递交调整身份的申请表I- 485，审理过程需要大约6至12个月。不在美国境内的申请人， 必须申请移民签证，并在美国领事馆进行移民签证面试及身份调整。 一旦获批，便可获得为期两年的临时绿卡， 与永久绿卡享有相同功能。直系亲属（ 包括配偶及21岁以下的未婚子女）可同时申请调整身份。

最后，申请永久绿卡。申请人在临时绿卡满两年之前的90天内， 向移民局递交“外国企业家要求免去有条件身份申请”之I- 829申请表格，审理时间半年至一年，费用为3750美金。 如果申请者满足移民局针对EB- 5投资移民的所有资金和就业岗位等相关要求，I- 829将获批准，并获取永久绿卡，成为合法美国永久居民。

EB-5投资移民申请人从开始申请到最终拿到永久绿卡， 通常需要3年半到4年时间。

王婧表示，鉴于区域中心与EB- 5投资移民申请人之间连续不断的诉讼纠纷及冲突，甚至涉嫌欺诈， 移民局今年开始加大力度关闭不合规范的区域中心， 而且不久前开始， 已在官方网站发布关于投资移民区域中心项目的最新资讯。 由于过去信息不公开，一些区域中心事实早已关闭多年， 但是大部分投资人并不知晓， 移民局决定通过网站适时公布已被关停项目的信息。 所以王婧律师建议移民投资人首先上移民局官网查询， 该区域中心项是否目还存在。另外，在签署移民投资协议前， 有必要找独立的法律顾问， 对移民律师提供的投资移民文件进行审核及法律风险分析， 避免陷阱。这样，即使发生问题纠纷， 移民投资人也知道如何通过司法程序追偿自己的损失， 维护自己应得的权益。

2017-12-07 00:20 来源: 侨报