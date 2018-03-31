享福利难获绿卡 美移民新规曝光

川普政府起草一项新规，扩大对“公共福利”的解释，对于享有非现金福利或者税收抵免的申请者，移民官员都可以拒绝核发移民签证或者绿卡。

《华盛顿邮报》报导，国土安全部已完成“拒绝入境公共负担因素”(Inadmissibility on Public Charge Grounds)草案，要求移民官员在审批移民签证及永久居留(绿卡)案件时，对申请人或其家人(包括在美国出生的子女)是否使用公共福利时，应考虑更广泛的因素。

《美国移民法》规定，会造成“公共负担”(public charge)的外国人，不仅无法取得绿卡，同时也会被递解出境。依据联邦政府1999年公布的指导方针，“公共负担”系指“主要依靠政府维持生计”，即通过直接现金补助或依赖政府资助的长期照护，排除非现金福利，包括政府提供的粮食补助(食物券)计划或学前教育计划等。

国土安全部正在起草新规，扩大“公共负担”的适用范围，拟规定申请移民签证或绿卡者，如果其本人、家人或在美国出生的孩子，在美国居住期间，接受各级政府提供“任何形式的补助”(现金、支票以及其它非现金的形式)，都会被视为是造成“公共负担”，移民官员可以拒绝核发签证或绿卡，并且将之递解出境。

然而，根据华邮取得这份长达223页的草案，除了上述“任何形式的补助”，享有所得税抵免(Earned Income Tax Credit)、医疗保险补助，及其它“非现金公共福利”的申请者，也有可能被移民官员拒绝核发签证或绿卡。

依其规定，未来申请者即使短暂面临生活困境，可能会放弃申请公共福利，以避免落入无法在美国居留的困境。

所得税抵免是为了帮助低收入和中等收入的工薪家庭，根据最近的估计，美国约有20%的纳税人享有这项税收抵免，特别是那些在收入相对较低的服务行业工作的劳工。

此外，对于未来有可能依靠公共福利的申请人，国土安全部的草案规定移民官员可以要求提交现金债券担保，最低保证金额为一万美元。

中国日报–Mar 31, 2018,15:53