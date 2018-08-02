入籍申请量越来越少 等待入籍队伍却越排越长

越来越多的移民成为美国公民，但这并不意味着排除等候的人越来越少。

据Quartz报道，根据美国公民和移民服务局(USCIS)的数据，2018年前三个月的入籍申请数量比2017年同期减少了逾7万份。然而，未决案件仍在上升。这一数字在2018年的前三个月比上一季度增长了2万多。

这是美国移民体系长期存在的更加广泛的积压模式的一部分，这种模式影响着从移民法庭记录到某些签证的处理时间等方方面面。

等待入籍的案件增长的情况早于特朗普出任总统之时。它们的数量从2013年的略低于30万，激增至2016年的逾52万，因为申请数量超过了美国移民局处理它们的能力。

目前，美国移民局正花费更多时间来甄别入籍过程中的潜在欺诈案件。该机构发言人巴尔斯（Michael Bars）说，该机构一直在以与以前相同的速度处理公民入籍案件。

周一，以芝加哥市长伊曼纽尔(Rahm Emanuel)为首的约50位市长联名致信美国移民局局长西斯纳(Lee Francis Cissna)，敦促他加快公民身份申请程序。信中写道，那些申请待定的人“是我们城市的居民，是我们社区和家庭的组成部分，是我们地方、州和联邦经济繁荣的参与者。”

2018-07-31 15:34 来源：侨报网