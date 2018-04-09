六亲不认？ 美国不再是移民天堂了？

近期，对于加州州长特赦有犯罪记录无证移民的做法，美国总统唐纳德·特朗普表示看不下去了。

从上任开始，特朗普在美墨边境造隔离墙以阻隔非法移民的计划就一直争议不断。如今，特朗普执政下的美国，对移民已不再敞开怀抱。

特朗普推文，批评布朗特赦有犯罪记录无证移民的做法。

复活节来临之际，加州州长布朗宣布特赦56名囚犯，并为14人减刑，其中包括5名面临递解的移民。特朗普星期六早晨通过推特抨击布朗，并称贝布朗特赦的那些无证移民都是罪犯。

“州长杰里·布朗赦免了5名犯罪非法外国人，他们的罪行包括：绑架和抢劫，殴打、恐吓妻子，毒品交易。这真是伟大的加州人民想要的吗？”美国有线电视新闻网报道，特朗普在3月31日的推文中批评了布朗。

埃菲社称，美国总统特朗普4月4日签署一项命令，旨在“尽快”向美墨边境部署国民警卫队。5日特朗普表示希望共有2000至4000名国名警卫队员派驻到美墨边界。

据新华网报道，亚利桑那州州长道格·杜西说，下周将向美墨边境地区派遣150名国民警卫队员。得克萨斯州国民警卫队也在同一天说，已经着手向边境运送国民警卫队员，今后72小时为第一阶段，派遣250人。

新墨西哥州州长苏珊娜·马丁内斯的办公室6日说，新墨西哥州尚未向边境派遣国民警卫队员；加利福尼亚州州长杰里·布朗没有回答是否会派国民警卫队员的问题。

据洛杉矶当地媒体报道，目前即使是通过庇护身份合法留在美国的移民，都可能因政策调整面临被遣返的结果。对于多变的移民政策，一些留在洛杉矶的华人做好了离开的心理准备。

（图片来源：路透）

移民新法 六亲不认

侨报网日前刊文称，美国移民法修改议案，以及总统特朗普三番五次瞄准“亲属移民”，冲击了一贯注重父母、家人传统观念的华裔群体。根据新的移民政策，许多华裔美国公民将不能把自己的父母列为“直系亲属”。

“西方人和我们华裔文化不同，我们注重孝道，注重父母家人团聚。”特朗普亚太裔顾问委员会成员之一，在洛杉矶的王湉坚决不支持“砍”亲属移民，尤其是父母移民。

洛杉矶聚居着大量的华人移民，其中也包括部分通过美国移民系统庇护政策取得合法居留和工作权利的人。移民政策的变动风声，让人不再安心。

美国有线电视新闻网还报道，美国公民及移民服务局发布了针对政治庇护面试安排规程的变动。特朗普3月28日决定停止更新对利比里亚难民的庇护政策，并限令近万名庇护难民在一年内准备遣返。特朗普移民政策的改革引发不同族裔社区民众的不安，这一新变化也让以庇护为由留在美国的华人产生危机感。

早在2017年8月，特朗普就正式宣布了新的移民改革政策。美国有线电视新闻网显示，根据新政策，美国将大量削减移民数量，10年之内将每年接纳100万移民，削减为每年50万。改革后美国公民将不能给父母或者兄弟姐妹申请绿卡。

“美国优先” 移民靠边

据人民日报海外网报道，不久前《华盛顿邮报》曾提到，新移民政策将用“积分系统”取代现在的“低端移民体制”，提高移民门槛。新移民需要具备流利的英文水平，拥有美国需要的工作技能以及稳定的财政状况。而且，新移民不能申请政府福利。

“在面临种族混杂带来的一系列社会问题时，美国人开始对社会种族的组成深深担忧。”袁征谈到，“塞缪尔·亨廷顿在‘9·11’事件后出版的《我们是谁》中，就提出了美国人到底是谁的疑问。”袁征认为，特朗普制定新的移民政策正是想“为民解忧”。

据《华盛顿邮报》报道，特朗普称：“现行的移民政策对我们的民众、公民和工人不公平，新的移民改革议案显示了我们为正在挣扎的美国家庭着想的决心，该议案也贯彻了‘美国优先’的政策。”特朗普说，这份议案将减少非技术性移民的数量，此举能减少贫困，增加美国工人的工资，并节省纳税人数十亿美元。

“特朗普是个把‘美国优先’放在绝对位置的领导人。”专家强调，“特朗普愿将本国利益推到极致。在这种‘极致’之下，移民政策走向‘极致’也就不意外了。”

“不乐观的经济形势也使移民问题凸显，新移民很容易在此时成为攻击对象。”袁征补充道。

修改议案 前途未明

《北美经济导报》称，特朗普上台后，美国社会反移民倾向逐渐形成一股潮流，不仅针对非法移民，且开始针对合法的移民。

美国移民法修改议案目前尚未通过，至于未来会不会通过，专家表示较难预测。张凌云分析，如果移民法修改议案通过，亲属移民可能在近期会面临困难，但也无法预计移民政策收紧会持续多久。随着领导人的更换，移民政策也容易变动。

美国移民政策本就存在争议，各党派看法不一。但美国要保持强大的竞争力，就需要引入人才。只是当前美国对移民的关注度上升，对移民的要求会提高。

2018-04-08 14:48 来源：侨报网综合