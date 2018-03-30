办美签 须交五年社交信息

周四，特朗普政府宣布了一项严格审查来美签证申请材料的措施，计划要求美国签证申请者提交过去5年的社交媒体记录。

据有线电视新闻网（CNN）报道，特朗普政府之所以推出此项措施，是因为它强调对移民进行极端严格的审查，并把上届政府在加州圣伯纳迪诺恐怖袭击发生后的防范努力扩展到严格审查社交媒体。

根据国务院周四的通知，该计划将于周五公布，政府计划要求几乎所有的签证申请者提交它所确定的社交媒体上过去5年的社交记录，此外还有一个选项，列出了没有明确要求的其它平台。

根据该通知，除了需要提供过去5年的社交媒体记录，申请人还得提供以前的电话号码、电子邮件地址、以前违反移民法的行为、以及任何参与恐怖活动的家庭历史。

美国政府一直希望更多地挖掘外国访客的背景和社交媒体历史，但国务院周四的举动是第一次正式要求几乎所有的申请者向美国透露这些信息。

在2015年圣伯纳迪诺恐怖袭击发生之后，人们更加关注移民的社交媒体的使用情况。国土安全部前部长凯利去年曾建议要外国移民交出密码，以便政府进入他们的社交媒体账户。不过，特朗普政府这次并没有提出这种要求。

特朗普政府一直在对外国人进行极端审查，以此作为其移民和国家安全政策的核心，包括通过有争议的旅行禁令。它声称，此举对国家安全是必要的。

政府预计，该计划将影响近1500万打算移民到美国的申请人，包括申请永久居留权的人。持外交和公务签证的申请人有豁免权。

这项决定不会立即生效。国务院周五公布签证申请更改计划时，将启动60天的时间，让公众对该计划发表意见。

审查潜在移民的社交媒体记录，肯定会惹恼公民隐私和自由的维护者，他们一直反对奥巴马政府努力在选择性和自愿的基础上收集这些信息。

批评人士抱怨说，政府更广泛的审查努力不但会侵犯相关人士的隐私权，而且会有效地限制合法移民。检查长达5年的社交记录将使签证官员的工作更加繁重，签证申请更难被批准。

联邦探员突袭佛州商家 抓28非移

本周三，国土安全部的执法人员突袭佛罗里达州皮尔斯堡（Fort Pierce）的商家，逮捕了28个非法移民。

据哥伦比亚广播公司12台（CBS12）报道，周三上午9点，那些探员带着搜捕令前往为大型活动提供帐篷等设备的出租公司TentLogix。一个工人说，许多没有身份证件、但已经获得在美合法工作许可的移民在那里工作。

那个工人告诉WPTV说，执法人员到那里之后，要求大家都出示证件。

《迈阿密论坛报》网站的报道说，那些人被押上了大巴，随即被带走。

国安部称，由于还要继续调查，它不能提供具体信息。它说要调查偷渡人口的可能性等问题，还没有决定是否遣返他们。

据该网站介绍，TentLogix从1996年开业，主要为佛州南部提供服务。它为迈阿密网球公开赛提供设施和地板。

今年1月19日，联邦边境巡逻官员在佛州劳德代尔堡登上一辆大巴检查乘客的移民身份，逮捕了1个签证过期的女子，曾引起广泛关注。维权人士抨击执法人员登上大巴查身份的做法，联邦海关与边境保护局当时发表声明说，被逮捕的牙买加女子的旅游签证已经过期。

奥巴马政策被废除 非移孕妇被抓后可拘押

据侨报编译陈沉3月29日报道，政府官员周四称，特朗普政府当天撤销了奥巴马执政时期的一项政策，即移民局官员在通常情况下必须释放被拘留在联邦监狱的怀孕妇女。

据《华盛顿邮报》报道，此举立即受到了来自移民维权组织的抨击，他们称此项政策的改变是特朗普政府侵犯人权的例证。不过，目前暂不清楚有多少孕妇会因驱逐问题遭到拘留。

奥巴马执政时规定，如果孕妇曾有犯罪前科或是通过非法途径入境，那么她们依然会被强制拘留，但驱逐这些孕妇的流程会非常快，这被称作快速驱逐（expedited removal）。

联邦移民与海关执法局（ICE）指出，继特朗普去年签署了行政令之后，这项新政策的出台要求他们瞄准任何非法入境美国的人。新政策撤销了奥巴马总统执政期间的规定，即拘留和驱逐的目标主要为罪犯和那些近期刚刚非法入境的人。

不过，ICE的官员指出，新政策并不意味着所有的孕妇都会遭到驱逐。他们会根据每个案件自身的情况来处理，比如孕妇乘坐飞机是否存在风险，她们的身体状况是否合适，以及是否会对公众造成威胁。

官员们还说，他们一般不会拘留已有3个月身孕的妇女。

这项命令于去年12月生效，ICE的一名执行副主任米勒（Philip Miller）称，他不知道被拘留的孕妇的人数是否有所增加。

移民维权团体即刻谴责了这项行政令。几个月前，包括美国民权联盟（American Civil Liberties Union）在内的几家团体已针对被拘留孕妇的待遇问题向国土安全部提起诉讼。他们指出，ICE无法提供充足的医疗条件，并且会伤害到那些遭到强奸的妇女和高危孕妇。

ICE的官员则说，它能够为被拘留的孕妇提供产前护理与教育，还能与专家“远程”对接。此外，它“确保（孕妇）能获得全面的咨询和帮助、产后随访、哺乳服务和堕胎服务”。