投资移民美国梦中的海市蜃楼

1990年代起，美国移民局创立EB-5投资移民项目，外国投资者在人口稀少，失业率高的地区投资100万(或50万)美元，如果遵守移民局相关规定，满足移民局要求，两年内做到雇用10个美国公民全职员工，便可申请获得移民绿卡。以此吸引投资，创造就业机会，促进当地的经济繁荣。这一举措吸引了众多有兴趣移民美国的外国投资者，特别是十多年前开始，中国投资人 EB-5项目投资移民掀热潮。但是，近年来有关EB-5 投资移民项目欺诈案，纠纷争端等频发，越演越烈，涉及人数之多，金额之巨大，令华人社区诸多关切堪忧。以下，透过一些EB-5移民投资人亲述各自的EB-5投资移民经历，管中窥豹，个中原因可见一斑。■侨报记者尚颖报道

不通英文 投资人一天内签妥所有文件

项目参与者几乎都是希望移民美国以实现美国梦的中国移民投资人，着实令人惊叹。在原告，第一第二期移民投资人的起诉书中，共同都提到当初对于所签署的EB-5移民投资英文文件几乎不懂什么，对于该移民投资项目也几乎一无所知，但是，不容犹疑，都有签名。

来自北京的H先生表示，他是为了让子女有机会在美国接受世界上最先进的高等教育，萌生了移民美国的想法。虽然他本人在国内事业成功，也经常有机会去日本等国家，但是潜意识里还是对西方发达世界之龙头老大美国充满了好奇与向往。

他表示，有机会通过投资移民美国一定不想错过，也是帮助当时已在美国读大学的儿子实现美国梦。而且，他以为区区50多万美金不算什么，即使全额买绿卡也值。 所以，偶然的机会看到移民公司宣传美国某地酒店的EB-5投资移民项目便果断联系对方。他表示， 从他看到某酒店EB-5项目的宣传信息，到最后正式签署该项目移民投资协议文件短短不到一天时间。因为当时被移民公司告知， 该项目的投资移民有效签署日期马上截止。他表示，不通英文，那么多的移民投资文件协议看到也是睁眼瞎，只能选择相信。而且看到移民公司出示的有关酒店项目的移民局批准文件，包括议员背书的文件，一贯崇尚美国的制度，所以，深信不疑，很快签署。

另一位该酒店项目的年轻移民投资人，2016年10月从东北某城市来美的小V先生讲述，和很多心存美国梦的国人一样，从小就对美国的发达和先进充满敬佩，一直以来觉得世界最发达的国家美国的移民门槛一定高不可攀，突然有一天被告知有投资项目不但可以合法移民拿到绿卡，50万美金就可以圆移民美国的梦想，而且，所投资金额5年后就可以加利息返还。美国梦如此轻而易举，似乎近在咫尺，他表示谁还会怀疑，所以毫不犹豫签了协议合同，开始办理EB-5投资移民。

他表示，曾经还天真地幻想5年投资期满，拿回投资和利息后，已经想好了多个在美国重新开创新事业的构想……

小V也坦白地表示，和北京上海等大城市相比，国内其它各线城市小地方，相关美国移民投资的信息非常有限，只能完全依赖于移民项目的中间人办理，无可选择。所以，从至始终他本人几乎不曾看过完整的投资协议，移民合约，移民公司说怎样就怎样罢了。他表示，据他所知，申请美国EB-5移民投资项目的申请者多数都是如此， 大家总以为规模很大的公司应该不同于小公司的不稳定，应该更讲求信誉，会保障客户投移民资人的利益，更靠谱吧。

追求新生活 倾毕生积蓄做投资移民

但是，目前酒店EB-5投资项目的情形，小V表示很无奈，多数人刚拿到临时绿卡，甚至没有一人开始办理正式永久绿卡，因为还不到递交申请永久绿卡的I-829表格的时间段。如果一切顺利，项目没有出状况原本要等到明年5、6月就可以申请正式绿卡。但是EB-5酒店项目被告知要破产重组后，情形越来越不乐观，凶多吉少。据他所知，和他同样的同一期的EB-5项目，还有170多位中国移民投资人已在中国签约，还没有完成面试程序登陆美国，甚至在国内尚未进行美国领馆的面试。

他还透露，项目第二期最后一位EB-5移民投资者，2017年6月刚刚拿到I-526申请表格批准，8月酒店EB-5移民投资项目就出事，被告知必须破产重组。不仅投资落空很可能有去无回，项目出事极可能丧失通过投资项目获得绿卡的机会。更糟糕的是，对于他们来说，很多投资人为了追求在美国的新生活，已将倾其一生的积蓄投入相关EB-5项目。

如此一来，项目投资人不仅会失去所有的投资款，无法继续永久居民绿卡身份的申请，美国梦将破灭，后果难以想象。

商场菁英看不清的中介

众多企业家在国内曾经叱咤商场， 称得上是人中菁英，算得上久经沙场，且经营有道，经验丰富，竟然一个个乖乖就范，完全不了解就轻易签署几乎对其一无所知的美国EB-5移民投资项目，非常不可思议。但是，最终，所有人都不能接受不美好的现实，使即侥幸收获移民绿卡身份，也不甘不明不白被破产重组，用Z先生的原话讲，太侮辱人智商了。

问及他本人的EB-5经历，Z先生表示，他太信任大公司，一直认为大公司以追求信誉为生存之道。所以比较来比较去，还是觉得大公司毕竟有经验，更靠谱，不会为忽悠每户区区50万的小投资金额坏了信誉。作为个人素养良好，有良好英文基础的企业家，z先生最终也难逃稀里糊涂签了移民投资协议。

他也表示，时间太短，容不得多想，而且一大摞英文文件摆在面前，时间紧迫，马上截止，再好的英文基础也归零。他也表示，况且，有那时间多想的功夫，50万早赚回来了。所以，数目不多的投资金额，即使投资失败亏本，可以获得永久居民绿卡身份也值了。

不过，他忿忿不平，项目管理公司貌似视EB-5中国移民投资人为无物，几乎所有投资人应该享受的权利一概省略，甚至所谓的电话会议，要求所有投资人能只听，被禁声，完全失去话语权。他表示，3年来他唯一一次收到项目基金管理公司的信息便是所谓该EB-5项目破产重组的通知。所有项目相关的其它信息，除了年终个人报税K1表格，一概没有。所以，不为别的，只为所有信息透明，投资款项出入财务账目清清楚楚。

律师：要做负责任的投资人

据投资人诉讼文件，中国EB-5投资移民申请者多数英文程度非常有限，但是所收到的多数重要移民投资申请文件只提供英文版本，因此，有关投资移民协议签署内容，申请者完全依赖于推介宣传机构的翻译解释。对于在美国的投资项目几乎无任何常识了解，仅通过EB-5移民或中介机构的广告宣传信息，如此而已。

如律师所讲，一定要做负责任的投资人，对自己负责，对投资过程也要有负责任的态度全面了解。如果满足移民局有关外国人投资移民的要求，一定是全风险，任何情况下任何人都不能担保移民投资的零风险。否则，如海市蜃楼，太好而不真实。

来源：纽约侨报网