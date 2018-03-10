抽签全靠运气？美移民局称H-1B签证申请4月开始

据美国侨报网综合报道，美国联邦移民局官员日前证实，2019年财政年度(从今年10月1日起)允许美国公司聘用外国劳工的H-1B签证申请将于今年的4月2日开始，但很多抽签变得纯粹靠运气。

传统上，印度公司每年都在申办大量的签证。由于特朗普削减了这方面的工作，在还有不到三周的时间，将使得H-1B的申请被滥用。因此，决定申请人是否能被选中的抽签变得纯粹靠运气。

从4月2日起，申请者可以在受雇开始日期前不超过六个月提交。移民局提醒申请受益人 ，“没有具体开始日期的申请将会被拒绝。”

截止日期越来越近，而特朗普的移民政策让留学生在追求“美国梦”的道路上更加忧虑重重。

今年H-1B申请将于4月2日启动，面对当前形势，如何应对才能确保成功率？

三个“不”决定H-1B抽签的命运！

1.不要错过递交材料的时间

近几年，由于H-1B递交材料人数远大于85000个名额，移民局会在4月第一周之后宣布停止收件。4月第一个工作日，是移民局接收材料的第一天。需注意，交早了是千万不行的！即使提早1天寄到，材料也会被退回，从而无法参与抽签。

2.同一公司同一人，不要递交多份材料

有一些公司有多个子公司，老板为了让员工中签，会帮员工申请多份H-1B。如果有多个不同雇主为你Sponsor H-1B，这个是移民局允许的。但是，如果你想让一个雇主为你递交多份H-1B，这个是不行的！

3.不要拖拉，尽早准备材料

不少申请者由于拖延症已到晚期，会到3月中旬才开始准备材料。这也是不行的！如果未按时准备好材料，不仅会影响材料准确性，还会影响递交材料的时间。律师建议至少预留3周时间准备材料。所以，今天就开始你的H-1B申请吧！