担心绿卡申请被拒？了解一下哪些福利会成为社会“公众负担”

近日，关于在美国造成公众负担而导致绿卡申请被拒的话题在华人社区受到广泛讨论。由于具体政策的建议稿还没有在联邦公告网站上公布，因此前不久《华盛顿邮报》所引用的建议稿内容就成为外界讨论这一话题的唯一信息来源。

《华盛顿邮报》公布的这份文件是由美国国土安全部提供的建议草案，其中提及了以下几点要求：首先是增加了I-944 表格 （即自足宣告，英文是 Declaration of Self-Sufficiency），也就是需要申请人证明自己在生活上有能力自给自足，不需要依赖政府救济。这项规定要求外籍人士在提交身份调整申请时，应同时提交I-944表。此外，在外籍人士进行身份转换或延期时，美国移民局也可以视情况决定是否要求该人士提交I-944表。

其次，草案对“造成公众负担”的定义进行了更新。按照目前的规定，造成公众负担指的是： 一、为维持收入接受公众的现金援助；二、接受由政府出钱，长期的看护服务。在新的建议草案中，国土安全部提出，造成公众负担指一个人使用或接受一项或者多项公众福利。此外，公众福利的定义范围也有所延伸，不仅指任何以现金、支票或其它货币转移形式的政府资助，还包括以援助、服务或其它救济形式的非现金政府资助，这些资助旨在帮助某个人满足基本的生存要求，包括住房、食物、水电费用或医护等等。以非现金和现金发放的公共资助都在该定义下。

对于接受或使用这些福利的移民签证申请人，占用福利的记录将被视为整体考核里面的负面因素。具体涉及的福利，美国国土安全部也做出了详细的举例，其中华人比较关心几种福利内容也包含在内，例如增补的安全收入 (SSI);给需要家庭的临时补助 (TANF);在白卡（Medicaid）项目下的非紧急福利;在病人保护和可负担医护法（the Patient Protection and Affordable Care Act ）或其它政府补助的医疗保险项目中，政府所提供的对医疗保险费的补助;增补的营养资助项目(SNAP) (即以前所称的 “食品券”项目);为妇女、婴儿及儿童提供的特殊增补营养项目 (WIC);州提供的儿童健康保险项目 (CHIP) (以前称之为 “SCHIP”);政府出钱已被视为制度化的长期及短期看护服务;可退还的收入税信用额，如当信用额超过应交税款时，所挣得的收入税信用额等。

与此同时，草案也明确了几种被豁免的领取福利内容。这主要包括:联邦政府提供的给老人，幸存者和残疾人士的保险福利;老兵福利;政府的养老金福利;政府雇员的健康保险;政府雇员的交通福利;失业福利;工人的补偿;除政府机构部分或全部支付保险费之外的医疗（Medicare）福利; 以及州提供的残疾保险。

根据现行规定，国会还允许某些符合条件的外籍人士有资格享受一些联邦公众福利，尤其是如Medicaid 的医疗福利及食品券的营养福利。国会对符合条件的外籍人士也做了明确，包括合法拥有永久居民资格的外籍人士;符合移民法（INA）208条规定得到庇护资格的外籍人士;符合移民法207条规定入境美国的难民;符合移民法212(d)(5) 条规定假释入境美国至少已经一年的外籍人士;符合移民法243(h) 条规定被暂缓驱逐出境的外籍人士;或者符合移民法203(a)(7) 条规定在1980年4月1日生效前被允许有条件入境的外籍人士;符合1980年难民教育帮助法案（the Refugee Education Assistance Act of 1980）501(e)条规定的来自古巴及海地 的外籍人士。

在确定申请人是否造成公众负担时，草案要求考虑的因素主要包括年龄（如：该外籍人士是否在18岁到61岁的适当工作年龄之间），健康状况，家庭状况， 财产, 经济资源及财务状况，教育和技能水平。此外，还将重点考察申请人是否缺乏工作能力；是否接受或使用一项或多项公众福利；在没有（不受补贴的）健康保险下的医疗和身体情况；是否是以前基于造成公众负担原因不许入境或被驱逐出境的外籍人士。

针对可能产生理解偏差的“有补贴的健康保险”这项内容，草案也明确了一下定义，这是指部分或全部保险费由政府机构以收入税信用额或其它补偿方式支付的任何保险。

据美国媒体报道，如果新的建议稿实施，任何使用非紧急和不劳而获的政府福利行为都可能导致被驱逐出境，即使当事人正在（或不久就会）对美国的劳动力及财政有很大贡献。需要指出的是，这些变化只会影响到建议稿最终生效后所接受的公众福利，对于此前接受的福利还按目前的造成公众负担指导法规处理。另外，建议稿虽在多方面对公众负担和申请绿卡规定得更严格，但是有一个因素对移民有利：在确定是否是公共负担时，建议稿要求考虑移民的年龄、财产、经济资源及财务状况。现在的规定中移民的个人经济情况不在考虑范围内，因此对许多移民来说这个改变会是个加分的选项。

作者介绍：

张哲瑞律师是美国世纪律师事务所移民法事务部的主任律师，在美国移民法领域有着丰富的经验，是德克萨斯州和伊利诺伊州的执业律师，并在其领域全国知名，是美国移民律师协会的成员。

杨开元律师是美国商业法、房地产法和税务法律师，是美国世纪律师事务所的创建人和共同管理合伙人。著有多本著作，是美国华盛顿州律师协会会员和美国全国会计师协会会员。

2018-04-17 21:21 来源：西雅图在线