放弃美国国籍10年后申请来美 这位顶尖学者为何屡被拒签？

在美国学习工作了长达22年的学者，2007年放弃美国国籍返华，而今10年后来美进行学术活动却屡屡被拒。这样的故事是否让人匪夷所思？现实中，这发生在了中国生命科学领域的知名学者、北京大学生命科学院前院长饶毅近几年的遭遇。目前，他又一次申请来美签证被拒绝。

香港《南华早报》19日报道称，最近一次遭拒是饶毅收到位于弗吉尼亚州亚历山大市的美国国家科学基金会的邀请，将于7月23日和24日在华盛顿参加一个科学研讨会。但这次赴美签证申请同之前一样遭到美驻华大使馆拒绝。

饶毅还透露说，2016年他打算来旧金山与他的UCSF实验室的成员聚会时也被拒签。而之后，拒签厄运接连不断，他一系列来美的签证都遭到了拒绝，其中包括麻省理工学院的一次学术研讨、参加美国银行家追悼会、甚至去探望他在美国拥有美国身份的女儿都被拒绝了。

在美国《科学》杂志18日的报道中，美驻华大使馆一位新闻发言人通过邮件表示，针对于饶毅的再次被拒签，不就个人签证案例发表评论。对此，饶毅则表示，美国不应该阻拦国际学术交流合作活动。

不过，让这位中国顶尖科学家一直没弄明白自己为何上了美国签证“黑名单”呢？看看他的履历，就更让人百思不得其解了。

饶毅的名字目前还出现在北大生命科学院的博导名单中。公开资料显示，现年56岁的他1991年曾在加州大学旧金山分校(UCSF)获得神经科学博士学位，之后在哈佛大学做了3年生物化学和分子生物学系的博士后研究。他在密苏里州圣路易斯的华盛顿大学任教了10年，后来加入了伊利诺斯州芝加哥的西北大学的医学院，在那里他成为了一名全职教授。在此期间，他获得了美国公民身份。不过，2007年，他选择返华，担任北京大学生命科学学院院长，并于之后放弃了美国国籍。

目前，身为“前美国公民”的饶毅竟然拿不到签证了。对此，《科学》杂志的报道中右这样一种说法称，饶毅曾在电视台参加节目时批评过总统特朗普，但他的第一次拒签却是发生在美国大选之前。

不过，无独有偶， 7月在加州举行的第42届世界空间科学大会上，本该是主角的中国专家也因没有签证而集体缺席。

在中国和意大利合作项目“张衡一号”的分会现场，项目主角之一中国专家全部没有拿到赴美签证而集体缺席。据上海观察者网，“张衡一号”卫星工程首席科学家申旭辉证实了此消息。其中一位专家回应称，不清楚拒签原因。而美国签证服务中心客服人员称，需核实签证申请人信息后才能做解答。美国大使馆总机则表示不提供拒签咨询，也没有签证处的联系电话。

而在此次，《科学》杂志倒是也没有进一步没有分析饶毅屡次被拒签的原因，只是在报道中称，美国政府上个月开始严格限制中国学生来美，但同时指出该项新政并不适用于高级学者，而且也未载明会涉及饶毅从事的神经科学领域。

2014年5月6日，美国驻华使馆在位于北京的领事处签证大厅举办学生签证日活动，当天不少中国学生前往办理来美留学签证。 图片来源：中新社资料图

当时的规定指出，美国开始对一些中国研究生施加更严格的限制，再次改变了上届政府的相关政策。对于计划学习航空、机器人和先进制造业的学生，新的政策将把他们的签证期限从5年缩短到1年。这些专业都是北京宣布的《中国制造2025》计划中的重要行业。同时，美国高等教育部门官员称，新规定将使受影响的中国学生难以参加国际会议，也难以与海外科学家合作。

不过，这些政策明定的都是对于中国高校学生，而非饶毅这样曾获得美国公民身份的专家而言。

然而，在美中贸易战的氛围中，似乎一切都是有可能的。

旅美工程师，文化和战略观察者侯峰在专栏文章中提出，限制中国学生和研究人员赴美签证对中国高科技，对《中国制造2025》有多大影响呢？令美国没有想到的是采用中国国产芯片的超级计算机能屡获国际大奖，软硬件领跑世界。美国发起的一轮又一轮挑衅性攻势的终极目标并非仅仅为了贸易平衡，而是遏止中国科技进步的步伐，以防其动摇美国独霸世界的基础。

不仅如此，乔治·梅森大学(George Mason University)法律与国际贸易杰出教授(Distinguished Service Professor)斯图尔特·马拉威尔(Stuart Malawer)对于贸易战分析称，中国政府有自己针对科技领域与工业制造业等方面的发展计划，美国也有。特朗普政府声称对中国商品征收关税的重要目的在于惩罚、打击中国侵犯美国公司知识产权与技术的行为，但是我们要特别注意，这些行为都为发生在私领域的私人交易(private transactions)、谈判(negotiations)与互动(interactions)。马拉威尔认为本届政府的另外一个目的就是限制中国在科技、工业、人工智能等各个方面的发展。

侨报网–Jul 23, 2018,12:09