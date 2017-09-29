来美只订一天旅馆 一中国游客被洛杉矶海关遣返

从机场走出的中国游客一个个如释重负。(侨报记者高睿摄)

来美半年的杨太太24日下午5点前往洛杉矶国际机场去接前来旅游的母亲，可她等了11个小时也不见母亲的身影。就在她七上八下，心急如焚的时候，移民局打来的一通电话让她知道，原来母亲在机场被海关扣住了，现在正在接受盘问。经验老道的出租车司机建议她回家等着吧，她母亲十有八九遇到麻烦了，弄不好会被遣返回国。

杨太太在六神无主的焦急等待下熬过了48小时，结果她收到了母亲从国内发来的微信，说她已被遣返，海关官员客气地告诉她“你的女儿和女婿在洛杉矶都有工卡，两个人现在都有工作，用不着你过来照顾他们，你就请回吧”。

母亲自己分析称，她真正被拒的理由可能是没有来美后“3个月的旅游计划”，虽然她买的是往返机票，但只预定了一天的旅馆，这些很可能导致移民局怀疑她有移民倾向。“女儿在洛杉矶为什么不住在女儿家？为什么还要住旅馆？而且旅馆只住一天？剩下的3个月住哪？”

洛杉矶国际移民律师所律师艾伦(Allen)分析，杨的母亲来美时，中介公司没有填写她在美国有亲戚，到了洛杉矶海关官员提问时，母亲又实话实说地承认自己有个女儿在美国，这种前言不搭后语的回答，和只订一天旅馆的奇怪，很可能就是被拒绝入境的主要理由，认为她母亲藏着掖着的必有猫腻，所以将她遣返回国了。

艾伦告诫中国游客，对美国海关人员一定要实话实说，不能撒谎，否则被发现问题遣返后，可能10年内不得入境。以杨的母亲为例，如果她一开始就在文件上填写自己在美国有亲戚的话，而且她个人经济条件足够富裕的话，并不一定会被拒绝入境，坏就坏在她吞吞吐吐、自相矛盾上了。

律师所经理江风年介绍说，随着特朗普移民政策的紧缩，来他们律师楼的客人明显减少，偶尔来的也都是遇到麻烦的人，求他们帮助解决各种“疑难杂症”。“一个月前有一位中国东北的客人因被海关怀疑有移民倾向，也在洛杉矶机场被遣返了。”

侨报网–Sep 28, 2017,03:47