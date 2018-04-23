滥用福利影响绿卡和入籍 已领福利是否可补救？

近日，一份行政命令草案引起了广大华裔的恐慌，草案中指出任何使用非紧急状态和不劳而获的政府福利都有可能成为被驱逐的理由，就算这些移民正在或者即将对美国的劳动力财政做出很大贡献也是一样。换句话说就是，滥用福利可能影响绿卡申请或入籍申请，甚至申请被拒。

I-485表格第13页，有两个问题，一个是问题61，一个是问题62，这两个问题问得非常的明确。你在美国的联邦政府、州政府或者是你所居住的城市，有没有拿到过任何的福利？大家注意一下，这两个问题问完以后，后面都没有任何机会来解释，言外之意，如果你回答是，有可能你绿卡的申请就会被拒绝。

那么，是不是只要拿过福利就不能申请绿卡或入籍了呢？资深律师认为也并非如此，或有补救方法。

资深移民律师指出，如果不应该拿福利的民众，已经获取了福利，退赔是一个折衷的处理办法。如果你属于这种情况，特别是已经被政府怀疑并调查，那么就要立刻咨询有在此方面有经验并同时有移民经验的律师。

当政府怀疑有人违法进行福利欺诈时，首先会通知当事人至人力资源管理局的工作组约谈，要求他们解释超过申请医疗福利、粮食券标准的收入来源。在约谈前，政府已经掌握了一定证据。通过网络信息系统，政府部门可以轻易地查到当事人合适何地购置了房产，银行借贷多少，月供款多少，等等。此时政府向当事人发出的约谈信，实际是给当时人机会辩解，所以若收到约谈信，千万不能忽视逃避，否则可能面临福利欺诈等刑事罪名的起诉，留下案底，严重的话还可能被递解身份，遣返回国。

纽约州符合申请Medicaid的条件是：有一个高额医疗账单、收到社会保险补助金（SSI）、满足一定的财务标准。每年的申请医疗补助的收入上限都会调整并列出供参考。但是，即使是收入超过所规定的上限，但是存在其他的困难情况也可以符合申请的条件。例如，怀孕的妇女、带有子女、残疾人等。申请资格详情如下：

◆社会安全生活补助金的受益者可自动获得此福利，不需额外申请。

◆领取社会救济的受益者不能自动获取此福利，但社会救济金的工作人员必须告诉申请救济金人士有关医疗补助计划的资料，根据受益者情况，帮助其申请此福利并评估其资格和处理有关申请事宜。

◆65岁或以上人士，如被证实为伤残或失明，同时符合每月收入的要求。

◆低收入家庭。

◆21岁以下的孩子，居住在一个贫困的家庭，家中有不能自顾，失业或无业的父母；或不在低收入家庭范围内的初次怀孕的妇女。

◆双亲家庭有年龄21岁以下的孩子，并有相关医疗需要的家庭。父母的工作时间长短将不会影响获取有关福利。

◆S/CC：年龄在21岁至64岁之间的单身或已婚人士，他们没有失明，没有残疾，不是怀孕，也没有年龄在21岁之下的孩子。

申请Medicaid除了经济限制外，还有身份上的限制。申请人的身份必须符合以下其中一个类别:

1、美国公民；

2、有永久居民身份并可以合法居留美国的外籍人士；

3、被授予难民身份或政治庇护身份的非公民。另外，根据美国移民和国籍方案，被驱逐出美国境内前辈扣押的非公民，也可以申请此福利；

4、在美国军队服役或是荣誉退伍军人的外籍人士，以及他们的配偶、寡妇和孩子；

5、在Color of Law的法律保护下，合法永久居住在美国的外籍人士。

粮食券计划是一种联邦计划，它是一种以元为单位的优待券，在食品店可广泛地替代金钱使用，目的是改善低收入户家庭成员的营养，但不可用于购买宠物食品、洗衣、家用或纸张用品及烟酒等。要领取粮食券您必须是：1、美国公民或合法居民。移民和其家庭可能合格拿粮食券，而不会影响移民申请永久居留或公民。或者：2、您和您的配偶或父母是曾在越战期间协助美军的。3、Hmong （蒙）或Lao（寮）族人，而且您在美国是合法居留的。是低收入或没有收入，且没有领取。4、SSI或SSP。您的资产，除自己居住的房屋不计算在内外，从银行存款、债券股票到个人退休帐户都是受到限制的。如车子的价值不得超过市价$4,650，银行户头不超过现金$2,000（但若有六十岁以上老年人同住，则可将上限提高至$3000）。

领取SSI福利硬性条件：如果是单身，拥有的资产价值必须低于2,000美元；如果已婚，则必须低于3,000美元（不包括1500美元或以下的人寿保险单，美国所住房屋及土地、汽车）。

美国老年公寓的申请标准是：满55岁的美国公民（有的地方是年龄在62岁以上）、本人无私人房产、低收入；对于月收入也有严格标准，月收入低于$1200美元的（各州略有不同），才可申请入住老人公寓。

如果未满足条件申请并使用政府福利，或者收入改变的却没有及时通知政府而继续使用福利，则构成福利欺诈，一经查实，不但会被要求加倍偿还，对于领取福利超过5万美金的人，甚至可能被定二级福利欺诈重罪。如果重罪罪名均成立，那么将面临高达15年的牢狱之灾。不仅如此，绿卡持有者甚至可能被取消绿卡，遣送回国！

2018-04-22 14:14 来源：侨报网综合