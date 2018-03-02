特普朗铁了心处理移民问题 美国移民到底有哪些

从竞选到上任后，特朗普一直对移民问题特别关心。

前不久，有眼尖的媒体发现美国移民局悄无声息地修改了移民局官网上的使命宣言(Mission Statement)。

（截图来自移民局官网）

新版使命宣言

“移民局负责管理美国合法移民体系，通过高效、公平地审理移民申请、授予移民福利的同时，保护美国人民、保障国家安全以及实现我们的价值观，从而维护美国移民体系的公正性以及实现移民局所做出的各种承诺。”

（截图来自移民局官网）

也许完全是个“巧合”，据NYIS报道，移民局修改使命宣言的第二天，特朗普在美国保守政治行动年会(CPAC)上谈到移民问题时，他再次诵读了他最中意的寓言故事《农妇与蛇》。

《农妇与蛇》讲述的是好心的农妇将在外面冻僵的毒蛇带回家取暖，毒蛇在恢复体力后不知感恩反而咬了农妇，农妇哭泣着质问毒蛇：“我救了你你为什么还咬我？” 毒蛇回答说：“傻女人，你带我回来之前你就知道我是条毒蛇。”

（特朗普出席CPAC年会，图片来源于美联社）

特朗普将对移民友好的民主党、自由派比作“不分好坏引狼入室的软心肠妇人”，而移民群体自然就是寓言中忘恩负义、最后反咬恩人一口的毒蛇。

最后特朗普害怕现场听众不能领会自己诵读这则寓言的深刻涵义，解释道：“这些正是我们国家现在正在经历的，我们让外国人进来就带来了许多麻烦，而这些麻烦只会越来越糟。”

值得注意的是，特朗普在这段发言中并未单独使用“非法移民”，而是统一使用了“移民”一词。

无论移民局如何调整字眼，谁都不能更改美国是移民建立起来的国家，但所有移民申请人应该清楚地知道：当前美国已经开始推进的移民改革势头难挡，理论上不同的移民申请直到有具体政策更改才会带来直接影响，但接下来移民局在处理具体移民申请时的态度将会发生改变，这势必会对申请造成一定影响。

据界面报道，从数量上来说，美国约有近3400万合法移民，占比约全美总人口数的十分之一。尽管实际移民数量要远超于此，但在“现任”眼中，移民对其余八成美国人的影响至深，并且该群体带来的好处远不及坏处。

不过，将该群体一概而论也是不合理的。美国移民政策和方式繁多，执政者无法将难民、亲属移民和拥有高技能的工签持有者放在一个框架里。何况，还有约100万持临时居留许可的群体，他们在美国生活和工作的时间未必比前者要短。

毫无疑问的是，政策制定者们在重新审视移民给美国社会带来的“价值”。以前，多数移民通过“家庭团聚”的方式获得美国绿卡，但其教育水平和职业技能却令人堪忧。特朗普政府决定改变这一局面，不少提案围绕“就业为基础的移民”展开讨论，主要移民政策将发生变化，产生新格局。

以家庭为基础的移民（Family-based immigration）

(图片来源：路透)

根据皮尤研究中心的数据，在2016年，有804，793人通过家庭团聚类移民获得美国绿卡。该计划允许美国公民的外籍配偶、孩子、兄弟姐妹或父母申请美国永居身份。因为申请数量庞大而名额有限，大量申请人要等待多年才能被批准。

目前，依亲移民是移民美国最常见的方式，在每年接受100万移民中，通过该政策被接受的人群数量占70%左右。

显然特朗普政府认为，即便有名额限制，该政策还是太宽松。他建议限制家庭绿卡的申请者条件，仅配偶和子女才能申请，而其它家庭成员若要申请则需“打分”系统评定。参议院提出，将效仿加拿大和澳洲等过，对移民申请实行“基于技能的评分系统”（a skills-based point system）。

难民申请

(图片来源：路透)

2016财年，美国接受84995位难民，而在特朗普上台的2017年，数字降到53716位。这是自2007年以来，美国接受难民最少的一年。而在2018年，上限将控制在45000人，这可能是1980年，美国建立难民接受制度以来，数量最低的一年。

特朗普上台后，最开始着手解决的，就是冻结难民入境，理由是他们可能会给美国带来安全问题。11个国家的申请人被视为“高风险”，要经过相关部门仔细审查才能予以批准。好消息是，2018年1月，该限制被撤销，恢复所有国家的难民申请。

以就业为基础（Employment-based）的移民

(图片来源：路透)

该类移民申请者，前提是要在美国就业，有些类别还需要你是社会精英，不仅能贡献经济价值，最好还能创造就业。这是美国政府最喜闻乐见的移民方式。2016年，通过该政策获得绿卡的外籍员工及其家属有137，893人。参议院最新的一些法案也在强调采用“积分制”，评估移民申请者的技能。

有些尴尬的是，受中国人喜欢的投资移民EB-5项目尽管也属于该政策类别。申请者不需要在美国就业，只用将资金投入到美国企业，并为当地创造就业机会即可。但该项目也遭到立法者的批评，他们质疑该项目会不会滋生国际犯罪和贪腐。

多元化签证（Diversity visas）

(图片来源：路透)

该政策也就是为人熟知的“绿卡彩票”，该计划自实施以来越有100万人拿到绿卡，每年有5万人通过该申请。

该项目的申请条件并没有特殊要求，其目的是旨在增加美国移民人口的多样化程度，原生国家越是小众，申请批准的几率就越大。来自像墨西哥、加拿大、中国和印度等移民输出大国的申请者是没有机会的。

H-1B签证

外籍员工想要安心在美国工作生活，H-1B签证必不可少。它也是美国最大的临时就业签证计划。每年签发数量约占所有临时签证总数的四分之一。近十年里，约有140万人通过该签证留在美国工作，对留学生而言，获得该签证意义重大，直接影响他们“留美”还是“回乡”的人生抉择。

值得庆幸的是，尽管特朗普在多个场合发表对移民不友好的言论，但联邦政府还是希望增加H-1B申请数量，甚至考虑延长该签证的有效期年限。他们很清楚，美国想要发展经济，还是需要更多人来干活。

临时身份（Temporary permissions）

以上所说的移民政策，多涉及到绿卡和工签，其实除开两者之外，还有临时身份，即未经授权的情况下，由临时政策和法律保护，被允许留在美国。这群人大多数已经在美国居住多年，但没能获得永居的途径，比如“追梦人”计划就是其中的典型。

(图片来源：路透)

奥巴马在2012年颁布行政令，允许在年幼时（16岁以下）被父母带入美国的非法移民可以免于被遣返，在美求学和工作不受影响，该政策被称为“追梦人”计划（DACA）。但特朗普在去年9月结束该计划，这意味着大约70万非法移民受波及，该计划参与者的居留有效期将截止到3月5日。

美国两个联邦地区法院在今年年初表示了他们的不满，并叫停DACA的废除。特朗普就此向美国高院提出上诉。两天前，美国最高法院拒绝受理特朗普政府的上诉请求，这意味着，该法案未必会在3月5日被叫停。但执政者是否有后续动作，就不得而知了。

除开“追梦人”计划，还有超过32万的在美移民属于“临时保护状态”Temporary Protected Status （TPS）。美国允许申请者为避免本国战争、飓风或其他灾害而暂时留美。但该群体预计会在未来两年里活得忧心忡忡。特朗普政府表示，将不再延长萨尔瓦多、海地、尼加拉瓜和苏丹等国的临时保护年限。第一批受影响的将是苏丹人，他们的居留期限将在今年11月2日到期。

2018-03-02 12:07 来源：侨报网综合