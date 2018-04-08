特朗普发表讲话又扔稿子：读第一段话就觉得无聊

4月5日在美国西弗吉尼亚一次关于税制改革的活动上，美国总统特朗普再次脱稿讲话，批评美国的移民制度。

他突然展示之前就准备好的发言稿，直接把稿子扔掉，并说：“我读了第一段话就觉得无聊，得了吧”。

当现场掌声不断，所有人在期待他有何高见时，特朗普开始大骂非法移民是“罪犯”和“强奸犯”。特朗普再次重复了他在2016年大选中颇受争议的言论。“不可能知道非法穿越边境的人的背景，以及他们是否是‘流氓’、‘杀人犯’还是‘凶手’。”

谈到从墨西哥到美国的危险旅程，特朗普引用了一个他说是前一天出来的报道表示，“现在已经证明，女性被强奸到了以前从未见过的水平。”

白宫发言人桑德斯在特朗普演讲后进行了进一步解释。桑德斯表示，特朗普指的报道是周二《洛杉矶时报》的一篇文章，那篇文章详细介绍了洪都拉斯移民前往美国的困境。文章说，“抢劫、强奸和攻击行为，在走私犯、卡特尔集团成员和墨西哥移民代理中很普遍。在2010年发生的一起事件中，72名被绑架的移民在墨西哥北部被一名卡特尔成员杀害。”桑德斯还对特朗普的评论进行了澄清，“暴力是一个公认的事实，并且女性和年轻女孩在向北方的旅途中残酷地受到伤害。”

在2016年大选时，特朗普就曾发表过类似言论，引发民愤。当时在一场竞选活动中，特朗普表示，非法移民的特征是通过南部边界进入美国，成为罪犯和强奸犯。“他们正在吸毒，他们正在犯罪，他们是强奸犯。其中一些人，我假定是好人。”特朗普事后辩解说，他的评论是脱节的，他只是在谈毒贩和犯下暴力罪行的非法移民。由于担心被特朗普言论连累，当时共和党内诸多大腕纷纷发声撇清，特朗普总统之路险些葬送。此事也让特朗普花费上亿美元来应付媒体，平息声浪。

另外，“扔稿子”并非特朗普的专利。去年10月，菲律宾总统杜特尔特访问日本，在演讲时，杜特尔特跳过两页演讲稿，并直接进入最后一页，称之所以这么做是因为自己很饿了。杜特尔特当晚还表示准备换掉演讲稿撰写人，认为他的撰写人适合去当作家，而不适合写演讲稿。

2018-04-06 12:00 来源：侨报网综合