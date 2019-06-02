申请美国签证须提供社交媒体账号 中国驻美使馆发提醒

针对美国政府开始要求美国签证申请人提供社交媒体账号信息，中国驻美大使馆2日发布提醒。

中国驻美国大使馆再次提醒赴美中国公民在申请签证时遵守相关法律，如实填写赴美目的，如实提供申请材料，抵美后不从事与签证类别不符活动。

驻美使馆还表示，持有效美国签证并不表明一定可以进入美国，美边境执法人员拥有准许入境的最终决定权。持美国签证赴美被拒绝入境的情况十分常见，多因美边境执法部门怀疑当事人赴美目的与其签证类别不符。如边境执法人员对入境者的入境目的或所持证件有所怀疑，入境者需要到二次检查区做进一步的检查和面谈。

据上海观察者网此前查询，自5月31日起，美国非移民签证申请者在线填写DS-160表格时，需要提交自己5年内使用的社交平台及账号名称，这些社交平台涉及豆瓣、QQ空间、新浪或腾讯微博、优酷，也包括海外流行社交平台脸书（Facebook）、Instagram、推特（Twitter）等。

这一政策并非仅针对中国公民，美国在去年3月就已经对此举措做出“预告”。

对于这项新政，美国给出的解释是：为了筛查“恐怖分子”，阻止他们进入美国。

“国会山”（The Hill）网站1日报道，美国国务院一名官员确认了此事，他在受访时表示，此举是加强对入境美国外国人审查的“关键一步”。

签证申请人也可以选择“没有”社交账号选项，但这名官员指出，若申请人在这一问题上“撒谎”，他们将面临“严重后果”。

报道称，未来美国签证申请人还会被要求提供更广泛的旅行历史信息。

这一新变化并非突然出现，可以追溯到2017年特朗普总统的一项行政令，要求对来美普通旅客、商务旅客及美国公民亲属等发放签证前进行新的安全审查。

这些审查包括向申请人询问有关其背景的详细信息，同时，如果一个人曾经在极端组织“伊斯兰国（IS）”控制地区待过，则必须对其社交媒体历史记录进行审查。

《纽约时报》称，这是特朗普兑现他在总统竞选中承诺的“极端审查”的首个迹象。

美国国务院现在要求几乎所有美国签证申请人提交他们的社交媒体用户名、以前使用过的电子邮件地址和电话号码。这是特朗普政府加强对潜在移民和游客筛查的一个巨大扩展。

《侨报》此前报道，社交媒体、电子邮件和电话号码历史记录只是在过去才被要求从那些经过额外审查的申请人那里获得，比如那些去过恐怖组织控制地区的人。据估计，每年有6.5万名申请者属于这一类。

国务院说，从更多的申请者那里收集更多的信息“将加强我们审查这些申请人并确认他们身份的程序。”