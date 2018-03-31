硅谷是使用H-1B工作签证量最多的地区吗?

根据最新研究显示，硅谷并不是使用H-1B工作签证最多的地区。在过去6年中，纽约得州的公司最广泛使用H1B签证，而一直被认为滥用H-1B的硅谷地区公司所申请的数量，仅排全美第十。

皮尤研究中心周四发布的数据显示，从2010年到2016年，几乎1/3的H1B签证颁发给纽约大都市地区的公司。而得州达拉斯和华盛顿特区在批准的H-1B签证数量方面排名第二和第三。纽约大都市地区公司获得24万7900份H-1B签证，达拉斯地区公司获得7万4000份，华盛顿特区公司拥有6万4800份。

而一直被认为滥用H-1B工作签证的硅谷高科技地区公司，在H-1B签证数量排名上仅位列第十，其中圣荷西、圣塔克拉拉和桑尼维尔地区，在过去6年中有2万2200个工作签证被批准。包括东湾奥克兰和海沃市在内的旧金山湾区，共收到1万1300个H-1B工作签证，排名更是屈居在全美第13位。

对于高技能专业人士签证的需求近年来蓬勃发展，而H-1B计划现在是美国雇主雇佣高技能外籍员工的主要方式。皮尤移民研究副主任卢兹（Neil Ruiz）说，他们使用的数据没有讲职业或行业细分，因此无法得出特定结果来表明在科学技术行业中，硅谷地区申请了最多H-1B工作签证。

但是报告同时指出，美国有很多其他地方需要高技能的H-1B外国专业人士，而大家往往只把目光聚焦于硅谷地区。

H-1B签证已成为美国移民问题辩论的一个关注点。主要的高科技公司一直呼吁增加这类签证的数量。但批评者认为，一些公司利用该计划获得廉价的外国劳工，并取代美国工人的就业机会。据称，旧金山加利福尼亚大学2016年使用该计划，以外包工作者的方式取代大部分美国员工。

消费者技术协会政府事务高级经理迈克尔海斯则称：“高科技公司并没有使用这些签证来获得廉价劳动力，他们正在使用这些签证来制作非常专业化的技术。”

据皮尤公布的数据显示，圣荷西地区H-1B签证的平均年薪为8万8800美元，旧金山为9万500美元。皮尤的数据称，西雅图地区的平均年薪位居第二，为9万8100美元。

海耶斯说，在各种市场上支付给H-1B专业人士的工资之高，也恰恰反映了“外国工作者对我们国家经济的重要性”。

另一个代表谷歌、苹果和Facebook的行业组织表示，皮尤报告的数据“证明”科学、技术、工程和数学（STEM）高技术型外国人才，在各行各业都需要的局面。

信息技术产业委员会发言人卡斯塔达（Jose Castaneda）说：“传统技术公司不再是唯一需要了解编程、科学和其他技术技能的员工的公司或部门。 我们应该停止将技术视为垂直领域，并通过水平视角更多地观察它。它正在改变我们国家的金融，健康，农业，汽车，能源等行业。”

对这样的数据，圣荷西的移民律师Eliza Wang表示，经她接手的H-1B工作签证申请案件中，高科技公司的申请仅占不到一半，实际上金融、生物、医药等领域也也有很多H-1B工作签证的申请。但是王律师表示，最近几年的工作签证的人数仍然不少，但是上升的幅度已经降低很多。她称今年和去年收到的工作签证申请案件与去年相差不大，但是按照以往应该每年都会逐步上升。而且，从去年来，即使抽签通过后，需要补充材料的要求也大幅上升。

2018-03-30 20:32 来源：金山在线