移民局出新规 10月起职业绿卡要面试

8月28日,美国移民局(USCIS)发布通知,宣布从10月1日起新增两类要接受面试的移民申请种类。一类是职业移民的I-485身份调整申请,即职业绿卡;一类是难民或政治庇护者家属申请I-730身份调整,即难民或政治庇护者家属绿卡。移民局还表示,面试种类将继续扩大。

根据移民局最新通知,移民绿卡和难民或政治庇护者家属绿卡的申请者从10月1日起需要接受移民局面试。这次面试范围扩大依据的是13780号行政令。美国总统特朗普于今年3月6日签署该行政令,名称为“保护国家免受外国恐怖分子进入美国”(“Protecting the Nation From Foreign Terrorist Entry Into the United States”);该行政令也就是特朗普针对几个穆斯林国家的“旅行禁令”调整版。

原本需要接受面试的绿卡申请包括投资移民、美国公民配偶移民等。需要面试的移民申请增多,体现了合法移民程序严格性的增加。而职业绿卡申请增加面试环节,更是将对大多数走学生签证——工作签证——职业绿卡的移民道路的中国留学生产生较大影响。移民局方面还表示,将会继续扩大面试的范围。有传言称将来学生签证转工作签证也将增加面试环节。

移民局代理局长詹姆斯·麦卡门特(James W. McCament)表示,这一变化反映了政府对维护和加强美国移民制度完整性的承诺;移民局和联邦合作伙伴正在共同合作,为寻求移民福利、寻求居住在美国的个人构造更强大的筛查和审查程序。

从上周五开始,“移民面试范围扩大”的消息已经见于零星报道,今天移民局发布了正式通知。据悉移民局尚未完成适应这一调整的人力与其他资源的重新分配;这意味着国籍为中国大陆的职业绿卡申请者,在大部分需要经历数年排期的情况下,排期时段可能进一步延长。而原本不需要排期的“杰出人才”职业绿卡申请者,也可能因为面试环节的增加在等待I-485身份调整时等得更久。

来源:侨报网