纽约遇袭后 特朗普呼吁废止亲属移民制度

纽约市曼哈顿中城11日发生爆炸事件后，总统特朗普呼吁改革现有移民制度。
特朗普在一份声明中说，美国“必须加固其松懈的移民制度”。在现有制度下，太多危险、没有经过充分审查的人得以入境美国。他呼吁废止亲属移民，称这一制度存在缺陷，对美国安全和经济造成的糟糕影响“一直显而易见”。
11月1日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席内阁会议表示，他准备启动终止“绿卡抽签”的程序。(新华社/美联)
当天早些时候，白宫新闻秘书桑德斯在记者会上说，美国必须保护边境，必须确保入境人员来美国不是为造成伤害，必须引入“积分制”移民制度。当天发生的爆炸事件凸显出国会与总统共同推进移民制度改革的必要性，改革的目的在于加强国家和公共安全。
美国司法部长塞申斯当天也表示，纽约市在不到两个月时间里接连遭受两起袭击，其实施者分别通过“绿卡抽签”和“亲属移民”项目入境。这都是现行“失效”移民政策的结果。
塞申斯同时呼吁采用以积分制为基础的“择优”移民政策，优先考虑高技能、受到良好教育、会说英语并更可能融入美国社会和取得成功的外国人的移民申请。
11月1日，在美国加利福尼亚州圣迭戈，人们参观边境墙的“样板墙”。 (新华社/法新)
纽约市曼哈顿中城一处地下通道11日发生爆炸，导致包括嫌疑人在内的4人受伤。纽约警方随后将嫌疑人逮捕。这名嫌疑人27岁，被控引爆自制炸弹。纽约市长德布拉西奥说，这是“一起未遂恐怖袭击”。
据美国媒体报道，这名嫌疑人来自孟加拉国，持亲属移民签证进入美国，自2011年起一直居住在纽约市布鲁克林区。
10月31日，纽约市曼哈顿下城发生驾车撞人恐怖袭击事件，造成8人丧生、12人受伤。袭击者赛波夫2010年从乌兹别克斯坦合法移居美国。袭击发生后，特朗普曾呼吁废止“绿卡抽签”移民项目。
美国目前已对入境人员采取更严格的筛查程序，特朗普政府还实施了针对多国的旅行禁令。不过，特朗普的移民政策倡议不断遭到政界和法律界人士挑战。
新华社–Dec 14, 2017,01:07