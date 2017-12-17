纽约遇袭后 特朗普呼吁废止亲属移民制度

纽约市曼哈顿中城11日发生爆炸事件后，总统特朗普呼吁改革现有移民制度。

特朗普在一份声明中说，美国“必须加固其松懈的移民制度”。在现有制度下，太多危险、没有经过充分审查的人得以入境美国。他呼吁废止亲属移民，称这一制度存在缺陷，对美国安全和经济造成的糟糕影响“一直显而易见”。

11月1日，美国总统特朗普在华盛顿白宫出席内阁会议表示，他准备启动终止“绿卡抽签”的程序。(新华社/美联)