美国公布移民改革方案！影响每个在美华人！

移民大改革时代到来了！

在边界施行新的安全措施，以及大幅提高移民教育和技能资格的规定，把移民的平均年薪从4万3000元提高到9万6000元；将取消目前为移民人数不足国家实施的绿卡抽签(diversity visa lottery)；将为拥有特殊技能和获美国雇主聘用的外国人，提供新的移民机会，不过他们必须显示英文能力和教育程度，并通过公民考试。

美国总统特朗普5月16日星期四下午将在白宫玫瑰园发表讲话，公布一项移民改革方案，该方案将重点减少以家庭为基础的移民到美国，支持以就业技能为基础的移民，极大地改变获准移民美国的人的类型。但总体而言，根据该计划发放的绿卡数量不会改变，净移民人数也不会减少。政府官员表示，政治底线是：“我们希望向全国表明，共和党人并不反对移民。”

特朗普在制定这项计划时没有征求民主党人的意见。而且，要让它在参议院或在民主党控制的众议院获得通过几乎是不可能的。但是随着总统明年竞选连任，白宫正在考虑把这个计划放在首要位置。

六大议题 技能移民将进行计分确认

据NPR报道，周三，一位高级政府官员表示，该计划涉及六个议题：

1. 保卫边境：完成边境墙；

2. 保护美国的工资：阻止低工资劳动力的流动；

3. 吸引和留住最优秀、最聪明的移民；

4. 优先考虑核心家庭：这将限制移民的家庭成员；

5. 为关键产业引进劳动力；

6. 维护人道主义价值观：保留庇护制度，但要加以限制；

目前准则下，美国的移民有12%的人依靠工作技能获得身份，66%的人依靠家庭成员获得身份，还有22%的人是人道主义者或寻求庇护者。

特朗普将把这个准则改为57%的人依靠技能，33%的人依靠家庭成员，10%的人是庇护者。为了确定谁是高技能移民，政府将根据他们的教育程度和语言熟练程度来打分。但绿卡的数量将保持在每年约110万张不变。

改变新移民结构 选择最有可能成功者

白宫官员周三表示，新的移民制度将更公正、清晰，同时使获得美国国籍的人群明显地向受过更高等教育、收入水平更高的群体转移。“我们就是要改变新移民的人口结构，”白宫官员说。

这套计分系统中，除了对美国的基本认识和移民的身体情况外，移民申请者将根据其年龄、英语熟练程度、是否有工作offer或承诺对美国进行投资创造就业，以及教育程度等，获得相应的积分。这套系统将更偏向于年轻人，以及受过高等教育、有较高工资收入的移民。为了达到这一目的，联邦政府打算提高对移民工资水平的要求。“这对美国工人、也就是‘已经在美国的人’有利，也是非常‘亲移民’的举措”，白宫官员说。

另外，方案还提出了三个“高技能”的类别，分别是“具有杰出才华者”、“美国国内急需的职业、专业人士”以及“出色的学生”，其中后者将有机会在就读学校的支持下，于尚未毕业时就申请留美。白宫官员称，计分的目的是选择“最有可能在美国成功的移民”。

吃福利者更难成公民 非法移民未涉及

在特朗普政府一直强调的四大议题中——边境安全、公民身份、外来工作者计划以及如何处理非法进入美国的移民，其中包括“梦想者” (Dreamers)——最后两项没有得到解决。

特朗普对非法进入美国或寻求庇护的移民采取了强硬立场。这是使他成为总统并使他的支持者忠于他的部分原因。

白宫官员称，这项方案将在经济上给美国带来好处，预计10年内每年让GDP多增加0.17个百分点，带来5千亿元的税收，并减少社会福利支出大约1千亿元。此前，白宫提出了“公共负担”的规定，让享受福利的移民更难以成为公民。

白宫希望这方案能够成为和民主党移民改革谈判的基础，同时帮助共和党人在2020年大选中争取选民，不过白宫官员承认，这一方案不太可能原封不动地在国会通过。周三有官员称，方案的提出只是“第一步”。

特朗普政府移民改革的主要推动者、白宫顾问、同时也是特朗普女婿的库什纳，曾向国会共和党议员推介这项方案。副总统彭斯也已经就此和共和党议员们举行了会面。

白宫在声明中说，过去几十年来，美国的低技能和无技术移民猛增，导致压低工资、伤害美国公民。而现有移民系统却没能以最高技术移民为先，每年获得绿卡有约100万人，但每15人中只有1人是因为工作技能留在了美国；逾五成的移民家庭来美国后领福利，而领福利的本土美国家庭仅三成。

瞧纽约–May 17, 2019,09:46