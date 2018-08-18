走走走！美国司法部长下令加快驱逐非法移民

美国司法部长杰夫·赛申斯(Jeff Sessions)周四试图加快驱逐非法移民的速度，告诉移民法官案件延期要“出于充分的理由”。

据路透社报道，塞申斯在一份被一些律师批评的临时命令中表示，“好的理由”的标准“限制了移民法官的自由裁量权，禁止他们以任何理由或根本没有理由批准继续审理”。

与联邦司法系统不同，美国移民法庭隶属于司法部，司法部长可以干预。唐纳德·特朗普(Donald Trump)任命的共和党前参议员塞申斯与他的前任相比，在这方面异常活跃。

塞申斯领导了特朗普政府打击非法移民的行动，其中包括一项“零容忍”政策，即在美国拘留期间，将移民父母与子女分开。6月，特朗普迫于政治压力放弃了分离政策。

塞申斯周四表示，显示“充分理由”的关键在于，一个人是否有可能通过上诉庇护，或获得某种形式的签证，或工作许可成功留在美国。

美国公民自由联盟移民权利项目(ACLU immigration rights project)的律师斯蒂芬·康(Stephen Kang)说，塞申斯的命令“令人不安”，是“朝着限制正在进行移民程序的个人的正当程序权利的方向前进”的一系列命令之一。康说，遣返程序很复杂，人们需要时间“既可以让律师确保他们的正当程序权利受到保护，又需要时间来确保他们的案件得到公正的审理”。

司法部一直在努力减少积压的驱逐案件。美国政府问责局(Government Accountability Office)去年的一项分析发现，2006年至2015年期间，每年拖延时间的案件数量增加了一倍以上，主要原因是每年完成的案件数量减少。

塞申斯周四表示，“在移民背景下，将延期遣返作为一种拖延策略尤其有害”，因为想要继续留在美国的非法移民有动机尽可能推迟遣返。

2018-08-17 17:26 来源：侨报网