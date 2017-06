签证查15年个人信息!

美国特朗普行政部门日前通过严格审查签证新规定

Some travelers seeking admission to the US are being handed a new form, requiring them to disclose biographical information going back 15 years and social media handles going back five. The temporary measure was fast-tracked by the Trump administration.

The White House’s Office of Management and Budget (OMB) approved the new supplemental questionnaire on May 23, according to Reuters.

The form requests visa applicants to list information about their employment, place of residence, and foreign travel over the previous 15 years, as well as user names for any social media platforms “used to create or share content” for the previous five years.

根据这项新规定,美国领事官员可以要求签证申请人提供过去所有的护照号码、5年内所使用的社交媒体帐号、电子邮件地址、电话号码以及15年内的个人信息,包括过去的居住地址、就业及旅行历史。 除此之外,官员如果决定某些信息会对确认身份或进行更严格的安全审查有效,那么他们还有权要求一些额外的信息。

从5月25日开始,如果你需要到美国领事馆办理签证,与美国领事官员进行面谈时,你将会收到这份问卷。学生签证、旅游、访问学者、或者即将定居美国的移民,都将收到此问卷。

哪些人受到影响

需要到美国领事馆面签的申请人,包括学生、访客、准移民等。《纽约时报》报道,这一新规定不适用于有签证豁免计划,能够快速进入美国的38个国家公民。这些国家包括欧洲大多数国家,澳大利亚,新西兰,日本和韩国等美国盟友国。该方案也不涵盖中东或者非洲任何国家的公民。

这种额外的审查是针对伊斯兰恐怖主义的应对措施之一。因而,审查将包括向申请人询问有关其背景的详细问题。如果一个人曾经去过伊斯兰国恐怖主义的驻扎地,那么他们的社交帐户将会被强制审查。

但是,不是每个申请人都会收到这份补充问卷。只有那些被领事官员认为需要收集更多资料的申请人,才需要额外的审查。据美国国务院估计,每年约有65,000人到13万人会收到这份问卷,约占全部申请人数的1%。今后估计面签通过率在85%左右。

尽管这份问卷不是强制性要求,但是如果不填写,有隐瞒,很有可能会导致你的签证审查时间延长,或者直接拒签。

领事不会收集哪些信息

社交帐号的密码。

领事也不会进入你的社交媒体,加你的好友。

新规生效日期

2017年5月23日到2017年11月,但有可能会更新或延长,甚至成为永久规定。

侨报网–Jun 05, 2017,11:18