10年旅游签可来美拿绿卡？政府提醒民众切勿上当

别再把十年美签当绿卡了！小心签证不保

纽约市消费者事务局警告移民群体，骗子们正试图利用他们渴望获得合法身份的心态，欺骗移民在美国生活了10年之后可以获得签证。

据gothamist报道，消费者事务局发布了警告信提醒移民群体注意这个所谓的十年签证骗局，不择手段的移民事务中介和移民律师建议非法移民利用这种“容易”的机会获取合法身法。尽管被宣传为移民捷径，消费者事务局警告称，根据居住权获得绿卡的同时，逾期滞留的申请者也会同时被驱逐出境，如果当事人被驱逐出境，今后其家人在入境时也会遭遇到“极端的、不寻常的、特殊的困难”。

据消费者事务局称，这种“捷径”还价格不菲，单人移民申请者至少需要花费25000美元，但即使支付了巨款，他们仍会面临随时被驱逐的风险和危险的境地中。

“一些移民中介机构和移民律师利用了无证移民的担忧与恐惧来赚钱，”消费者事务局局长罗蕾莱·萨拉斯(Lorelei Salas)说，“我们要确保所有民众都了解通过十年签证移民背后隐藏的风险，移民的合法签证申请若没有保证能批准的情况下，时刻会因逾期滞留而被事实驱逐出境。消费者事务局呼吁纽约市民，无论你们的移民状态如何，请使用市政府的免费而可靠的服务来确保自己和家人的安全。”

据阿拉巴马州移民律师杰杰里米·拉夫(Jeremy Love)介绍，这个骗局是基于一个实际存在的可避免驱逐出境的方式被利用的，这种方式叫做“取消递解(Cancellation of Removal)”。若移民申请者在美国境内居住满10年，就可以在移民法庭申请取消递解。但这种方式不是自动的，也无法保证无证移民获得绿卡。”

在2016年10月，警方逮捕了一名布朗士男子，他涉嫌诈骗非法移民近10年，他在韦斯切斯特广场的一个店面中经营移民中介公司，通过承诺给无证移民办理合法身法赚钱，但却并未提供实际帮助。

来源：纽约侨报网–Jun 08, 2017,15:02