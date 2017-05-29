10年10万张绿卡，中国富人为移民花费240亿美元

近年来，随着一部分中国人先富了起来，“投资移民”一词也开始越来越多地出现在大众的视野之中。出于对子女教育的考虑以及对国内环境、生活质量的担忧，过去十年中国的中上阶层对西方发达国家绿卡的需求始终居高不下，并且增长迅速。

但是由于国际移民政策整体趋向收紧，技术移民等方式愈发困难，投资移民无疑成了有钱人拿绿卡的捷径。于是我们也就看到，从美国，欧洲到遥远的加勒比岛国，中国的新贵们挥舞着钞票走遍了世界的每个角落。

美联社近日对2007年至2016年间中国人进行海外投资移民的情况进行了梳理，并列出了过去十年发给中国投资签证数最多的五个国家：排在首位的是美国，通过著名的EB-5项目累计向中国人发放了43,448张绿卡；以华人数量著称的加拿大则通过投资债券计划签发了35,278张绿卡给中国人；“欧猪四国”之一的葡萄牙则用“黄金签证”项目招徕了7,875名投资者，而在有类似项目的匈牙利和澳大利亚，这一数字分别是6,405与4,640张。

不同的国家有着不同的价码。从国际货币基金组织（IMF）和各国移民局给出的数据来看，最廉价的投资移民机会来自拉脱维亚，达到它的投资门槛只需花费27万人民币——但你得为入籍等上十年。而在最贵的法国，你需要为绿卡花上7,700万人民币。在热门的美国和加拿大这一数字则大约是350万与400万元。一些小国会为了吸引投资而放宽政策，诸如多米尼加或格林纳达，只需花费70-170万元你就能立刻入籍——对某些群体来说，这无疑是难得的性价比。

洒完了钱不代表就此一劳永逸。事实上各国对申请人的投资类型、居住时间也有不同要求。除了房地产、债券、基础设施等传统投资项目，以美国EB-5为例，两年期内投资项目需要直接或间接创造10个就业才行，这也让投资风险加大。而事实上也不乏投资失败，临时绿卡不能转正的案例。而在时间方面，美国对投资移民申请人在外六个月及一年以上有着不同限制，澳大利亚要求申请人四年内住满两年，加拿大则是五年内住满三年。

谁在投资移民申请中获益呢？除了满足申请人追求更好生活的愿望，开放投资移民的国家也在这一过程中收到了大笔款项。美联社的数据显示，在过去十年，中国人为绿卡花费了至少240亿美元，其中美国、澳大利亚、加拿大、英国和新西兰是受益最多的五个国家。

美国通过EB-5项目得到了77亿美元的投资，这些资金被用于经济落后的偏远地区或失业率特别高（高于平均水平1.5倍）地区的经济项目，如在美国失业率最高的加州，投资项目就占到全美总数的三分之一。除此之外，投资地的本地人乃至周边行业也都是移民申请的受益者。

当然，投资移民项目也不可能让所有人都开心。从输出地来看，不同于上世纪的知识分子移民潮，今天的投资移民在本国的社会阶层更高、掌握着更多财富，而且许多人虽然移民，却仍将中国作为事业的中心，大量的财富外流无疑不利于输出地的利益。而对于输入地而言也不像我们想象的那般情愿——现行投资移民的政策经常遭到质疑。

《波士顿环球报》发表了一篇题为《美国绿卡不应用来出售》的文章，明确质疑了美国现行的投资移民政策。文章称，尽管美国发出一万张绿卡给投资移民，但美国的就业环境却并未得到明显改善。同时，资金的流向也引发了不少争议，名义上投向落后地区的资金实际却可能用在繁华的东海岸大城市，也就偏离了移民法案的初衷。

但无论如何，在可以预见的将来，移民潮仍将继续与争议并存。即便投资移民政策收紧，中国有钱人的移民需求依然会有增无减，对祖国的热爱挡不住个人对更好生活环境的追求，而且自己的钱，想怎么花也是自己的事。

2017-05-26 11:21 来源: 网易