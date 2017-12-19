11月H-1B被拒数量为上年同期两倍 特朗普政府下申请难度大增

据旧金山纪事报报道，从前那些被认为申请H-
2015至2017年H-
根据美国移民局提供的数据, 与去年同期相比，2017年11月的H-
移民官通过 “要求提供证明材料” 加大了对签证申请的审查力度, 这些文件要求雇主提供进一步的证据, 证明申请人为什么需要签证。
数据显示, 在 11月, 30445 份已完成的 H-1B 申请中, 有17.6%的申请是被政府审查过的。这与 2016年11月共30161份已完成申请中的7.7%比较，
美国国家政策基金会执行主任斯图尔特·安德森（Stuart Anderson）说：”在特朗普政府上台之后, 对材料补充的要求大幅飙升, H-1B的通过率开始下降”。
移民局局长李·西斯纳（Lee Francis Cissna）在一份声明中表示，要求补充材料”
尽管移民律师答复了这些要求，
34岁的于童(Frida Yu)是一名中国公民, 拥有斯坦福大学的商学硕士学位, 两个法学学位, 以及在香港一家 “顶尖国际公司” 四年的工作经验。她计划在湾区一家创业公司做金融分析师。
25岁的王洪基（Hong-Kit Wong，音译）也来自中国, 他拥有伯克利大学的学士学位和两家大科技公司的实习经历。
“我不觉得我比他们更有资格，可能我只是运气好。”
申请可能被批准的原因有很多, 但是被否决的理由只需要一个, 从工资、就业经历和申请人的教育程度各个方面。H-1B签证是为 “专业职业” 预留的, 这意味着工作岗位至少需要学士学位。
但是专家们表示，新的问题不是申请的数量而是申请的本身。
律师们说, 他们必须证明为什么像金融分析师或数据科学家这样的职位需要学士
政府数据显示, 尽管拒绝率较高, 但大多数申请最后都获得了批准。旧金山软件公司 Zendesk 说, 今年收到的所有H-1B补充材料请求的最后都被通过了, 全国各地的移民律师也报告了类似的成功。
上周四, 特朗普政府公布了2018年的立法优先事项清单, 其中包括改变H-1B签证申请资格。但是如果没有立法行动, 那些希望看到改变的人就只能通过要求补充材料的增加来证明政府正
一家风险投资公司的创始合伙人梅塔（Manan Mehta）说：”消除漏洞和不良行为者的好处之一是, 更多的创业公司和科技公司将有更高的可能性获得抽签。
但是专家表示，不管有多少申请获得批准，
代表Facebook、
在大湾区技术公司工作的印度公民阿图尔, 报道中没有写明他的姓氏, 因为他的签证申请结果还未公布。
他说：”我在这里生活了五年半，一旦被拒绝, 你就没有多少时间了。你不得不突然离开。”
2017-12-18 16:29 来源: 旧金山纪事报