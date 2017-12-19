11月H-1B被拒数量为上年同期两倍 特朗普政府下申请难度大增

据旧金山纪事报报道，从前那些被认为申请H- 1B签证十拿九稳的高收入高学历的申请者们， 甚至是火箭科学家都要面对现在一个残酷的事实， 他们正收到移民局附加审核和推迟延期的要求。 数以千计的申请者也收到了被拒绝的通知， 这使得他们只能回家或调整他们的职业规划。

2015至2017年H- 1B申请通过的比例和要求附加审查的比例变化。 图表中绿色的为申请通过的比例， 橙色的为被要求额外材料的申请比例。

根据美国移民局提供的数据, 与去年同期相比，2017年11月的H- 1B申请被拒的人数是2016年的两倍。最新公布的数据显示, 美国政府正在根据此前所承诺的, 削减对外国人的工作签证, 因为政府称这一项目存在着漏洞和被滥用的情况。

移民官通过 “要求提供证明材料” 加大了对签证申请的审查力度, 这些文件要求雇主提供进一步的证据, 证明申请人为什么需要签证。

数据显示, 在 11月, 30445 份已完成的 H-1B 申请中, 有17.6%的申请是被政府审查过的。这与 2016年11月共30161份已完成申请中的7.7%比较， 增加了一倍多。从8月到 9月, 收到要求补充材料的申请比例增加了一倍以上, 达到 37.9%, 而完成的H-1B的数量几乎保持不变。到11月, 将近一半的人收到了补充材料的要求。

美国国家政策基金会执行主任斯图尔特·安德森（Stuart Anderson）说：”在特朗普政府上台之后, 对材料补充的要求大幅飙升, H-1B的通过率开始下降”。

移民局局长李·西斯纳（Lee Francis Cissna）在一份声明中表示，要求补充材料” 体现了我们对保护移民制度完整性的承诺”。他说: “我们明白（要求补充材料）可能会造成延迟, 但增加的审查和额外的资料使我们确信我们在正确地批准申请。”

尽管移民律师答复了这些要求， 并且往往附有超过100页的详细解释，但是律师、 雇主和申请者们对于谁会被拒、谁能通过好像没有什么标准的模板。

34岁的于童(Frida Yu)是一名中国公民, 拥有斯坦福大学的商学硕士学位, 两个法学学位, 以及在香港一家 “顶尖国际公司” 四年的工作经验。她计划在湾区一家创业公司做金融分析师。 在抽中H-1B之后, 她在7月收到了补充材料的请求。但是过了三个月， 她得到了被拒的通知。

25岁的王洪基（Hong-Kit Wong，音译）也来自中国, 他拥有伯克利大学的学士学位和两家大科技公司的实习经历。 出乎他意料的是, 他的申请通过了，但是他的十几个朋友就没有那么好的运气了。

“我不觉得我比他们更有资格，可能我只是运气好。” 他甚至并没有收到补充材料的请求。

申请可能被批准的原因有很多, 但是被否决的理由只需要一个, 从工资、就业经历和申请人的教育程度各个方面。H-1B签证是为 “专业职业” 预留的, 这意味着工作岗位至少需要学士学位。

但是专家们表示，新的问题不是申请的数量而是申请的本身。 美国移民律师协会主席威廉·斯托克（William Stock）说：“ 我们看到过去20年会被批准的申请现在被拒绝掉了”。

律师们说, 他们必须证明为什么像金融分析师或数据科学家这样的职位需要学士 学位，而其他请求也在最初程序中被重复提问。移民律师克伦格尔（ Krengel）被要求为一个火箭科学家的签证申请做补充说明。 “这是令人沮丧的, 当你拿到这个案子之前本以为是十拿九稳， 但是然后却得到了这种类型的要求。” 不过她的委托人最终拿到了签证。

政府数据显示, 尽管拒绝率较高, 但大多数申请最后都获得了批准。旧金山软件公司 Zendesk 说, 今年收到的所有H-1B补充材料请求的最后都被通过了, 全国各地的移民律师也报告了类似的成功。

上周四, 特朗普政府公布了2018年的立法优先事项清单, 其中包括改变H-1B签证申请资格。但是如果没有立法行动, 那些希望看到改变的人就只能通过要求补充材料的增加来证明政府正 在兑现其诺言。

一家风险投资公司的创始合伙人梅塔（Manan Mehta）说：”消除漏洞和不良行为者的好处之一是, 更多的创业公司和科技公司将有更高的可能性获得抽签。 梅塔说他支持外籍企业家并且看重移民, 但他支持H-1B改革。

但是专家表示，不管有多少申请获得批准， 越来越多的审查正在阻碍企业和外国人选择申请H-1B。

代表Facebook、 谷歌和苹果等科技公司的信息技术产业委员会的主席兼首席执行官加 菲尔德（Dean Garfield）表示，委员会的成员们正在重新考虑H- 1B项目的使用。他说, 对于跨国企业来说, 这可能并不意味着雇佣更多美国人，而意味着需要在海外招聘。 加菲尔德说: “令人担忧的是, H-1B以后将比现在更麻烦。公司会不愿意为此负担， 除非是有着卓越贡献的个人，或美国人无法取代的工作。 而夹在中间的是那些想要在这里工作的申请人。

在大湾区技术公司工作的印度公民阿图尔, 报道中没有写明他的姓氏, 因为他的签证申请结果还未公布。 他说他无法做长期项目或海外旅行，因为还在等待申请结果。

他说：”我在这里生活了五年半，一旦被拒绝, 你就没有多少时间了。你不得不突然离开。”

2017-12-18 16:29 来源: 旧金山纪事报