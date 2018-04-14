190098份申请 2019财年H-1B抽签结束 没抽中何去何从

11日，美国公民及移民服务局通过计算机从H-1B签证申请中随机挑选出了2019财年满足国会授权上限名额和美国高学历豁免上限的申请名额，即是说今年的抽签工作已经完成，今年，美国移民局陆续收到了190098份申请，其中包括申请高学历豁免（研究生及以上）的数量。

6日，移民局宣布已收到H-1B签证申请足够达到6.5万的法定上限，以及2万的高学历豁免上限。因此，未被抽出的申请将被退回，之前发生的申请费用也会被退回。接下来，对于众多留学毕业生和莘莘学子们来说，又将是一段漫长的等待和煎熬。

对于梁同学来说，这样等待已经令她感到焦灼，对于一个拥有着英国牛津大学法学学位、斯坦福大学商学院工商管理硕士的她，已经在去年和前年两次两次与H-1B签证失之交臂，这使得她不忍质问：“有时候境遇非常不顺遂的时候我真的想上书川普政府——如果我没资格留在美国，谁会有呢！我们寒窗苦读这么多年，为的不就是可以自由地选择想要生活的地方吗！”小梁的故事在移民社区得到了不少同情，更是说出了太多人的心声——不少名校毕业的华人也纷纷加入吐苦水的行列，讲述自己抽不中H-1B等待、挂靠等等悲惨遭遇，不少留学毕业生甚至自嘲说自己是申请H1B的钉子户了。

现居南加州帕沙迪那（Pasadena）的王同学是典型的“小留学生”——16岁来美国读高中，后进入圣塔莫尼卡社区学院（SMC），而后转到加州大学戴维斯分校（University of California, Davis），以高GPA拿下数学和统计双学位，外加副修了经济学。2016年毕业后，他很顺利的找到了工作，在帕沙迪那一家上市公司拿到商业分析师的职位。2017年春，他第一次申请H1B，但运气不好，没抽到签。好在他学的是理工科（STEM），实习期（OPT）可以延长到两年多，今年春他再战H1B，他表示其实这一次压力打了很多，毕竟在等待中有些消失殆尽的“闯劲”没有了，反而增加了更多挫折感，因而他表示，希望今年可以抽中，不然将会考虑要不要回中国发展。

2018-04-14 00:23 来源：侨报网