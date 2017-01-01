2017年1月移民配额及进度

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一．表A：绿卡可被签发日期（Application Final Action Date）

亲属移民

优先序列      大陆                      港澳台及其他

第一优先      2010年1月8日        2010年1月8日

第二优先A    2015年3月22日      2015年3月22日

第二优先B    2010年6月8日        2010年6月8日

第三优先      2005年3月1日        2005年3月1日

第四优先      2003年11月22日    2004年1月22日

职业移民

第一优先                         有名额                    有名额

第二优先                         2012年10月15日      有名额

第三优先一般类                2013年9月8日          2016年 8月1日

第三优先其他类                2005年12月1 日       2016年8月1日

第四优先                        有名额                     有名额

第五优先（非区域中心）    2014年4月8日          有名额

第五优先（区域中心）       2014年4月8日          有名额

二．表B: 最早可以开始提交绿卡申请表的日期（Dates for Filing Applications）

亲属移民

优先序列        大陆                      港澳台及其他

第一优先        2011年1月1日         2011年1月1日

第二优先A      2015年11月22日     2015年11月22日

第二优先B      2011年2月8日        2011年2月8日

第三优先        2005年8月22日      2005年8月22日

第四优先        2004年7月1日        2004年7月1日

职业移民

第一优先                       有名额               有名额

第二优先                       2013年3月1日    有名额

第三优先一般类              2014年5月1日    有名额

第三优先其他类              2009年8月1 日   有名额

第四优先                      有名额               有名额

第五优先（非区域中心）  2014年6月15日  有名额

第五优先（区域中心）     2014年6月15日   有名额

资料来源：国务院网站

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