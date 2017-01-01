2017年1月移民配额及进度

一．表A：绿卡可被签发日期（Application Final Action Date）

亲属移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 2010年1月8日 2010年1月8日

第二优先A 2015年3月22日 2015年3月22日

第二优先B 2010年6月8日 2010年6月8日

第三优先 2005年3月1日 2005年3月1日

第四优先 2003年11月22日 2004年1月22日

职业移民

第一优先 有名额 有名额

第二优先 2012年10月15日 有名额

第三优先一般类 2013年9月8日 2016年 8月1日

第三优先其他类 2005年12月1 日 2016年8月1日

第四优先 有名额 有名额

第五优先（非区域中心） 2014年4月8日 有名额

第五优先（区域中心） 2014年4月8日 有名额

二．表B: 最早可以开始提交绿卡申请表的日期（Dates for Filing Applications）

亲属移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 2011年1月1日 2011年1月1日

第二优先A 2015年11月22日 2015年11月22日

第二优先B 2011年2月8日 2011年2月8日

第三优先 2005年8月22日 2005年8月22日

第四优先 2004年7月1日 2004年7月1日

职业移民

第一优先 有名额 有名额

第二优先 2013年3月1日 有名额

第三优先一般类 2014年5月1日 有名额

第三优先其他类 2009年8月1 日 有名额

第四优先 有名额 有名额

第五优先（非区域中心） 2014年6月15日 有名额

第五优先（区域中心） 2014年6月15日 有名额

资料来源：国务院网站