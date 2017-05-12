2017年6月移民排期表出炉！

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图片：Fotolia来源
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2017年6月移民配额及进度出炉了。 

一．表A：绿卡可被签发日期（Application Final Action Date）

亲属移民

优先序列       大陆                      港澳台及其他

第一优先       2010年12月22日   2010年12月22日

第二优先A     2015年8月15日     2015年8月15日

第二优先B     2010年10月22日   2010年10月22日

第三优先       2005年7月1日       2005年7月1日

第四优先       2004年5月8日       2004年5月8日

职业移民

优先序列                            大陆                   港澳台及其他

第一优先                           2012年1月1日     有名额

第二优先                           2013年3月1日     有名额

第三优先一般类                2014年10月1日   2017年 4月15日

第三优先其他类                2006年7月15日   2017年4月15日

第四优先                             有名额                有名额

第五优先（非区域中心）  2014年6月8日    有名额

第五优先（区域中心）     2014年6月8日    有名额

二．表B: 最早可以开始提交绿卡申请表的日期（Dates for Filing Applications）

亲属移民

优先序列     大陆                    港澳台及其他

第一优先     2011年7月22日    2011年7月22日

第二优先A   2016年4月8日      2016年4月8日

第二优先B   2011年9月1日      2011年9月1日

第三优先     2005年12月1日    2005年12月1日

第四优先     2004年11月15日  2004年11月15日

职业移民

优先序列                               大陆                   港澳台及其他

第一优先                             有名额                  有名额

第二优先                              2013年10月1日    有名额

第三优先一般类                  2015年9月1日     有名额

第三优先其他类                  2008年6月1 日    有名额

第四优先                              有名额                 有名额

第五优先（非区域中心）   2014年9月1日      有名额

第五优先（区域中心）      2014年9月1日      有名额

资料来源：国务院网站

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