2017年6月移民排期表出炉！

2017年6月移民配额及进度出炉了。

一．表A：绿卡可被签发日期（Application Final Action Date）

亲属移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 2010年12月22日 2010年12月22日

第二优先A 2015年8月15日 2015年8月15日

第二优先B 2010年10月22日 2010年10月22日

第三优先 2005年7月1日 2005年7月1日

第四优先 2004年5月8日 2004年5月8日

职业移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 2012年1月1日 有名额

第二优先 2013年3月1日 有名额

第三优先一般类 2014年10月1日 2017年 4月15日

第三优先其他类 2006年7月15日 2017年4月15日

第四优先 有名额 有名额

第五优先（非区域中心） 2014年6月8日 有名额

第五优先（区域中心） 2014年6月8日 有名额

二．表B: 最早可以开始提交绿卡申请表的日期（Dates for Filing Applications）

亲属移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 2011年7月22日 2011年7月22日

第二优先A 2016年4月8日 2016年4月8日

第二优先B 2011年9月1日 2011年9月1日

第三优先 2005年12月1日 2005年12月1日

第四优先 2004年11月15日 2004年11月15日

职业移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 有名额 有名额

第二优先 2013年10月1日 有名额

第三优先一般类 2015年9月1日 有名额

第三优先其他类 2008年6月1 日 有名额

第四优先 有名额 有名额

第五优先（非区域中心） 2014年9月1日 有名额

第五优先（区域中心） 2014年9月1日 有名额

资料来源：国务院网站