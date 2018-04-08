2018年外籍科技雇员H-1B签证申请关闭

美国科技公司在2019年之前再也不能雇用高技能外国公民，因为允许该行业熟练技工暂时在美国工作的H-1B签证申请已关闭，而申请窗口仅开放了五天。

据CNET报道，H-1B签证的收紧可能会影响到美国的每一家公司，但它更是击中了高科技产业，尤其是硅谷。据《圣何塞水星新闻》一月消息称，外国公民技工占该地区技术工人总数的近四分之三。

对此，关注移民改革的政治说客组织 FWD.us总裁舒尔特（Todd Schulte）在一份声明中指出，“此举将在未来一年内限制那些最好的和最聪明的人通过H-1B计划来美国促进就业，不仅遏制了美国创造就业机会的能力，这些武断的限制措施还将扼杀医学创新和工资增长，并将损害我们的经济。”

特朗普总统一直致力于改革H-1B签证的选择过程，去年他已签署行政令，要求政府机构重新审查相关政策，包括奥巴马签署的允许H-1B签证持有人配偶在美国工作的行政命令。

特朗普也希望给最熟练的技术工人颁发签证。他去年四月表示，“目前的H-1B签证流程是在一个完全随机的彩票奖励方式，这是错误的！”

目前，联邦公民及移民服务局（USCIS）采用电子程序随机抽取每年8.5万个H-1B签证持有者。H-1B签证有限期三年，然后持有者可以续签。虽然签证持有者每年四月被选中，但他们要到十月才能开始工作。

虽然今年USCIS的H-1B申请仅在几天内就已满额，但并非总是如此。USCIS旧金山分部的负责人指出，在过去，H-1B申请有时会开放一年多时间，但今年尤其地快。这意味着，直到2019年4月前，美国公司不能再为希望聘用的外籍公民申请H-1B签证。

2018-04-06 16:51 来源：侨报网