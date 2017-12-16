2018年1月移民排期表出炉了！

一。表A：绿卡可被签发日期(Application Final Action Date)

亲属移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 2011年3月15日 2011年3月15日

第二优先A 2016年2月1日 2016年2月1日

第二优先B 2010年12月1日 2010年12月1日

第三优先 2005年10月8日 2005年10月8日

第四优先 2004年6月22日 2004年6月22日

职业移民

第一优先 有名额 有名额

第二优先 2013年8月8日 有名额

第三优先一般类 2014年4月15日 有名额

第三优先其他类 2006年12月22 日 有名额

第四优先 有名额 有名额

第五优先(非区域中心)2014年7月22日 有名额

第五优先(区域中心)未授权 未授权

二。表B: 最早可以开始提交绿卡申请表的日期(Dates for Filing Applications)

亲属移民

优先序列 大陆 港澳台及其他

第一优先 2012年1月1日 2012年1月1日

第二优先A 2016年11月1日 2016年11月1日

第二优先B 2011年9月1日 2011年9月1日

第三优先 2005年12月1日 2005年12月1日

第四优先 2004年11月15日 2004年11月15日

职业移民

第一优先 有名额 有名额

第二优先 2013年11月15日 有名额

第三优先一般类 2015年9月1日 有名额

第三优先其他类 2008年6月1 日 有名额

第四优先 有名额 有名额

第五优先(非区域中心)2014年10月1日 有名额

第五优先(区域中心)2014年10月1日 有名额

侨报网–Dec 15, 2017,20:16