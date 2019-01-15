H1-B改革好事将近？律师：口号治国行不通

美国联邦政府停摆超过3星期，刷新政府关门史上最长记录。近日，特朗普总统在其社交平台意外提及推进H1-B劳工短期签证的改革，称美国鼓励有才华，拥有高级专业技能的外国人在美国发展事业，成就梦想，似乎留学生为主的H1-B申请者或有机会直接成为美国公民。对此，美国法律政论学者张军认为，口号治国行不通，离实现差距甚远。

张军解读为，这只是特朗普所表达的意思，但这不是美国法律。美国的移民法是一部完整的法律。无论总统说了什么，在没有形成法律之前它只是个建议。

特朗普总统有关H1-B的说法，与前所提过的移民改革内容，希望把美国践行的移民政策从主要以家庭团聚为主的亲属移民方式，改变为以积分计算结果进行评分，建立积分制移民法律的方案一脉相承。但是看不到短期劳工签证H1-B能有所改变，或H1-B签证直接变成公民的任何可能性。原因首先即，美国政府目前仍然处于关门停摆状态。对于边境的安全问题，是否建墙，民主党与共和党尚且不能达成协议，很难想象，特朗普政府能够把民主党人喜欢支持的以家庭团聚为主的亲属移民政策改变成积分制的移民方式；也很难想象，这样移民政策的重大改变，在可预见的将来民主党人愿意接受其变成法律。

虽然，这个消息本身多少令人受到鼓舞，但口号治国行不通，离实现差距甚远。因为美国是三权分立的法制国家，总统可以提出建议，但是推进付诸实施需要总统展现其领导力，去说服两党在国会两院认可同意。以目前摆在面前的现实，政府开门正常运作都做不到，要对现行的移民法律作出重大修改，可能性更无从谈起，看不到有什么可能。

针对H1-B签证的现行法律作出任何修改，需要总统先拿出方案，说服美国国会能够接受其方案，从而形成法律。但国会目前一半由民主党人掌控，如同特朗普对自己的选民负责，民主党议员也需要对自己的选民交代。特朗普甚至不能做到与民主党协调商定使美国政府尽快正常开门，其它的更无从谈起。

所以总统在移民政策方面所能够做到的仅限于执行部分的伸缩权利，只能在现行移民法有限的名额内掌控，严格审批。其它改变移民方式等政策层面所涉及的部分，能做的非常有限。

现行移民法构架下，美国公司雇佣外籍的H1-B 劳工，首先要确定公司是否确实需要雇佣外国人，确认并非刻意设置职位只符合外国劳工的履历。一旦抽到签，美国政府对公司的审计督查也非常严格，甚至到公司现场核查：是否真有其人，或是否从事与移民局记录一致的工作。作为行政当局，在执行的部分美国政府有此权利。

张军指出，即便H1-B增加名额也需要总统制定方案，推动在国会通过。目前，H1-B短期劳工的签证名额每年为8万5000（包括硕士毕业生占2万），因此，本科生只有6万5000名额。而且，除非增加移民人数的绝对配额，否则增加H1-B人数，势必影响到亲属移民。因为特朗普政府倾向合法移民同样需要控制，如此一来，增加H1-B名额，意味着将会减少家庭类移民的数量，这也是特朗普想要推进的移民改革方向。但这一点民主党人很难向他们选区的选民交代，势必反对。所以，好的政策不一定能形成好的法律。

从根本讲，张军认为，解决移民问题需要综合的全面的移民法改革。在移民法改革的部分，两党对于引进高科技人才这部分或能达成的共识，其可能性大于取消家庭亲属移民，改为积分制的移民方式。因为，一方面特朗普本人支持高科技移民到美国来，而且主要高科技公司集中在加州硅谷等地，高科技公司大佬支持这一方案或能影响民主党。但是以目前这样高度分裂的局面，国会与特朗普政府没有合作的气氛，要推动也很难。共和党及民主党双方背负的选举包袱是主要原因。

2019-01-14 20:42 来源：侨报网