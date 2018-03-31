H1B递签冲刺 律师预计中签概率或将走高

3月30日是2019财年美国H1B工作签证申请递交日之前的最后一个工作日，几乎所有提供移民事务服务的律师事务所都在紧锣密鼓地为客户做最后的申请材料准备。华人律师预计，从今年的政策变化和筹备申请的情况来看，中签概率有望走高。

根据美国移民局的规定，每年的4月1日为接受H1B签证新申请的日期，被批准后的签证可以最早于当年的10月1日开始生效。由于今年的4月1日在周末，因此申请日期顺延至4月2日，而3月30日这最后一个工作日自然成了各家律所争分夺秒的冲刺时刻。《侨报》记者电询了多家美西地区的律所，几乎每家律所的移民律师都在忙着为客户筹备H1B申请资料。与此同时，不少雇佣华人员工的企业也在近日里抓紧最后的时间帮雇员办理申请。

与往年一样，2019财年发放的H1B工作签证数量依旧是85000个，其中包括2万个首先为研究生及以上学历申请人提供的H1B名额。从往年的历史数据来看，2018财年的H1B申请在开放递交后的第五天宣布截止，移民局一共收到了19.9万份H1B申请。而2017财年，移民局破纪录地收到了23.6万份申请。

西雅图地区专业提供移民法律服务的曹霄鹤律师也在忙碌地为客户准备材料，记者见缝插针地就H1B相关问题对她进行了采访。据她介绍，尽管移民局对于接收申请的总量并没有限制，但由于名额有限，通常是根据已收到的申请数量来决定何时停止接收申请。“假设移民局在今年4月2日当天收到的申请数量就已经接近可供发放的85000万份，他们便有可能宣布在几天内就截止申请，无法按时递交的公司则只能等待下次抽签。”曹霄鹤解释说，这种情况主要取决于每年的就业市场，如果就业率很高，受雇佣的外国雇员较多，则申请数量必然会很大；反之，如果当年的就业率低，公司提交的申请数量也会变少，而这种情况下中签率则会提高。

对于收到的申请，移民局会在抽签之后，通过资料审核筛查出被选中的申请人是否有不符合要求的情况，例如职位和所学专业不符等，并告知其补充材料。据曹霄鹤介绍，以去年的情况为例，移民局在审理过程中对申请人有着异于往年的严格标准。很多申请人都收到了补件通知 (Request for Evidence)，被移民局要求提供更多的材料支持申请人的H1B申请。而今年的移民政策更加严格，H1B签证的申请形势将会十分严峻。

不过曹霄鹤也指出，随着移民政策的收紧，很多美国公司可能会减少雇佣外国员工的数量，这样也会变相减少H1B签证的申请数量。此外，公司在选择为哪些雇员提交H1B申请时也会更加严谨，标准也会提高，因此有资格参与H1B抽签的人员获得签证的概率还是有望提升的。

2018-03-30 20:06 来源：西雅图在线